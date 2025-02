Velásquez: No valen la pena las elecciones donde el voto no tiene ninguna garantía #11Feb

- Publicidad -

El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, señaló que aquellos que promuevan la participación electoral en los comicios del 27 de abril «se quedarán solos».

Mediante su cuenta en X, indicó que las «elecciones donde el voto no tiene ninguna garantía, no valen la pena».

«Se quedarán solos. Y una vez más dejaremos claro que Maduro es minoría y debe irse», agregó.

En este sentido, afirmó: «Aquí no habrá votos para ningún colaboracionista o alacrán que se preste para esta farsa electoral».

Es importante recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones regionales y parlamentarias para el próximo 27 de abril. El anuncio lo hizo el presidente del ente, Elvis Amoroso, el pasado lunes 27 de enero.

“El CNE convoca a un proceso integral que comprende elecciones para la Asamblea Nacional el 27 de abril y Gobernadores y Consejo Legislativo para el mismo 27 de abril”, expresó.

Distintos dirigentes opositores han rechazado esta convocatoria, como la líder opositora María Corina Machado, quien manifestó que «las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió y derrotó al régimen con sus propias reglas».

«El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto. Es desvirtuar el voto popular como medio de lucha democrática», puntualizó.

