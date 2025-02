Macario González: Ya nadie puede convencer con mentiras ni cambiar la realidad porque la información hoy es irrebatible #12Feb

- Publicidad -

Hasta hace ochenta años el régimen nazi había sido convencido por Joseph Paul Goebbels, el ministro de Propaganda e Información, de que una mentira repetida mil veces puede ser creída como una verdad; pero, desde entonces hasta ahora, la tecnología ha hecho que la información no pueda ser ocultada, cambiada, transformada y más temprano que tarde la población está bien y completamente informada, motivo por el cual las elecciones, convocadas por el CNE para abril, no pueden engañar a los venezolanos y hacerles olvidar lo que ocurrió el 28 de julio del año pasado.

La declaración fue hecha por el abogado Macario González, exalcalde de Iribarren, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y dirigente de la Plataforma Unitaria, quien dijo que el resultado de las elecciones presidenciales no puede ser una incertidumbre porque las actas existen; pero el organismo electoral no las ha querido mostrar, aunque son conocidas por el mundo entero y por la misma razón no es reconocido oficialmente por las naciones democráticas el gobierno de Nicolás Maduro.

- Publicidad -

La convocatoria a las nuevas elecciones es un paso más en la estrategia errada de tratar de ocultar el resultado del 28 de julio, añadió Macario González. Conviene resaltar que después de las primarias del 22 de octubre, que ganó de manera contundente e inequívoca María Corina Machado, quien no pudo ser candidata presidencial por las causas ya conocidas; sin embargo es voz populi que las fuerzas que representan al país democrático convinieron en reconocer que el resultado de las primarias también legitimó un liderazgo, que lo encabeza María Corina, Edmundo González, el candidato que al final pudo participar, y las organizaciones que integran la Plataforma Democrática Unitaria.

Ese entramado que constituye el ente en el cual las fuerzas democráticas evalúan el proceso político venezolano debe hacer un pronunciamiento oficial para que continúe fortaleciéndose la unidad y bajo el reglamento que tiene de funcionamiento, marque la líneas definitiva que hasta ahora tiene como propuesta la que ha anunciado María Corina y Edmundo en el sentido de no participar en ese proceso, porque es una estrategia para opacar y un intento en vano de pasar al olvido el 28 de julio.

Algunas personalidades desconociendo el resultado de las primarias han comenzado a hacer sus propias estrategias y la disposición de participar, comentó. Eso no sería tan grave si decidiera que es una proposición que van a debatir en el seno de la Plataforma Unitaria, que sería lo sensato; pero, hay unos factores que están planteando el caso como irreversible, lo que sería muy negativo porque afecta la imagen de la unidad sólida con la cual arribamos el 28 de julio. Y lo que podemos decir es que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad y que el pueblo democrático, irreverente, corajudo, juzgue.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí