OPINIÓN El Balcón Urticante: Día de los enamorados #12Feb

Pasado mañana viernes 14 de febrero la Iglesia católica celebra según el calendario litúrgico, el Día De San Valentín, un obispo que existió en el Siglo III (d. C.) en el pueblo de Terni en Italia y según la hagiografía cristiana actualmente es el protector y patrono universal de todos los que están enamorados. Pasado mañana 14 de febrero como todos los años llega San Valentín a acariciarnos y recordarnos que el amor con todos sus encantos siempre estará presente en nuestros corazones. El amor es un bello y sublime sentimiento que ha llenado y cubierto muchas páginas de oro en los libros de la Literatura Universal. El amor es la esencia de la vida y la fuerza más poderosa que dirige la marcha del universo. El amor es la poesía de los sentidos y el «tirano» que no perdona a nadie porque jamás permite ni pasado ni futuro. El amor viene de Dios y hacia Dios nos conduce. El amor es tan sublime que anima el sentimiento y la sensación que empieza no se como, se siente no se donde y termina no se cuando. Parodiando unas frases muy bien pudiéramos decir: «Amor, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre». Pero también pudiéramos decir: «Amor cuantas cosas maravillosas se han hecho realidad y llevado a cabo también bajo el influjo de tu nombre».

El amor muy bien podemos representarlo en el recuerdo de Adan, en la figura de Cupido, el Dios griego del amor, con Romeo y Julieta así como también con un beso que es una palabra pronunciada por cuatro labios convirtiendo a la felicidad en reinado, la alegría en trono, , el corazón en corona y al amor en soberano. El toque mágico para esta fecha del 14 de febrero lo inmortalizó el gran Simón Diaz con su tonada «Caballo Viejo» donde fijó con letra y música una realidad que creo que ni el mismo Simon Diaz llegó a pensar en un alarde de humildad que su obra musical iba a ser compartida con otras famosas obras anteriores como la historia de Candilejas, del inmortal Charles Chaplin. Simón Diaz convirtió su tonada «Caballo Viejo» en un himno al amor cuando en una de sus estrofas dice: «Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta» y tal vez por esa razón son muchos los enamorados que consideran al amor en dos etapas: «Desde Romeo y Julieta hasta caballo viejo».

Este 14 de febrero recordemos que San Valentin dijo que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras porque el amor es tan sublime que prefiere más la ausencia o la muerte que la duda o la traición. También debemos recordar a San Francisco de Asís: cuando en el Siglo XIII dijo: «Es mejor tener un corazón de larga duración si en realidad queremos tener un gran amor de verdad». El amor es un apego de sentimiento y afecto hacia alguien donde la persona que ama de verdad demuestra siempre todo lo que su corazón siente así tenga que hacer grandes sacrificios. No hay necesidad de ser un ingeniero para construir un gran amor, ni ser un abogado para defenderlo, ni ser un médico para curarlo, ya que lo único que se necesita es ser fiel y sincero para conservarlo. Este 14 de febrero debemos entender que enamorarse no es mirarse el uno con el otro frente a frente, sinó mirar los dos en la misma dirección para que no se confunda el amor verdadero con la aventura ya que el amor debe ser para toda la vida y no para un momento. También hay que entender que el amor es bello cuando es sincero y cruel cuando es falso. Está claro que el amor nace, crece y florece pero no tiene dueño.

Estoy convencido que el amor es el astro dorado que ilumina los corazones llenandolos de felicidad y alegría hasta convertir la esperanza en brillante y eterna aurora. En toda la historia han existido famosos, inmortales y célebres autores como Maquiavelo, Lope de Vega, Moliere, Victor Hugo, Homero y Williams Shakespeare que crearon un juego de palabras como: «Amor a primera vista; Amor de golpe y porrazo; Amor visual, etc» asi como tambien el mas famoso que se conoce: Amor Ipso Facto como el que sintió Romeo cuando vió por primera vez a Julieta porque fué un sentimiento de gran impacto que hizo olvidar a Romeo que unas horas antes había estado enamorado de otra mujer. Finalmente amigos lectores de EL IMPULSO este 14 de febrero les digo que Yo Alí Ramón Delgado estoy totalmente convencido que enamorarse es una gran experiencia ya que es como viajar en un trineo de ensueño y fantasía atizando la brisa de una primavera imaginaria y tejiendo mil mensajes de amor para dedicar a la persona amada para quien este 14 de febrero debemos encontrar las mejor manera de demostrarle todo el amor que le tenemos pero creo que nada ni nadie podrá expresar mejor nuestros sentimientos y el amor que le tenemos que esas cuatro palabras tan sencillas que dice: TE QUIERO MI AMOR. Felicidades para todos los enamorados en su día.

Alí Ramón Delgado

