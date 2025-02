VIDEO | Milagrosa supervivencia: Ballena jorobada tragó y escupió a joven venezolano  en aguas chilenas #13Feb

- Publicidad -

En un hecho que ha dado la vuelta al mundo, un joven venezolano de 24 años, Adrián Simancas, fue tragado y escupido por una ballena jorobada mientras navegaba en kayak en el estrecho de Magallanes, Chile. El incidente, ocurrido el pasado sábado 8 de febrero, fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Según relató el padre del joven, Dell Simancas, él se encontraba grabando a su hijo mientras practicaba piragüismo en la bahía El Águila cuando, de repente, el animal atacó. En las imágenes se puede observar el momento en que la ballena emerge del agua y se traga al joven junto con su kayak, para luego desaparecer por unos segundos antes de volver a la superficie.

En un hecho que ha dado la vuelta al mundo, un joven venezolano de 24 años, Adrián Simancas, fue tragado y escupido por una ballena jorobada mientras navegaba en kayak en el estrecho de Magallanes, Chile. El incidente, ocurrido el pasado sábado 8 de febrero pic.twitter.com/22l3b6Hohh — Elimpulso.com (@elimpulsocom) February 13, 2025 - Publicidad -

Afortunadamente, Adrián llevaba puesto su chaleco salvavidas, lo que le permitió mantenerse a flote y evitar una tragedia. Tras el incidente, el joven relató al noticiero chileno que sintió un fuerte golpe y pensó que se trataba de una ola, pero al voltear se dio cuenta de que era «algo carnoso» lo que lo había golpeado.

«Sentí como un golpe por detrás, entre algo que me levantaba y me succionaba al mismo tiempo. Era como la sensación cuando te golpea una ola, pero demasiado fuerte. Cuando volteo alcanzo a ver algo entre azul oscuro y blanco, me roza un poco la cara una textura babosa y se cierra alrededor de mí. Esto fue en aproximadamente un segundo, muy rápido, yo no entendía que pasaba. Mientras estaba hundiéndome sin ver nada, pensé que había muerto, que ya no tenía nada que hacer. Luego fueron como dos segundos en ascensión con el chaleco tirándome hacia arriba», declaró Adrián, quien a pesar del susto, resultó ileso y pudo contar su historia.

Según relató el padre del joven, Dell Simancas, él se encontraba grabando a su hijo mientras practicaba piragüismo en la bahía El Águila cuando, de repente, el animal atacó. En las imágenes se puede observar el momento en que la ballena emerge del agua y se traga al joven junto pic.twitter.com/jFo86py8ih — Elimpulso.com (@elimpulsocom) February 13, 2025

El estrecho de Magallanes es uno de los principales atractivos turísticos de Punta Arenas, Chile. Se caracteriza por sus aguas gélidas y fuertes corrientes, lo que lo convierte en un desafío para quienes intentan cruzarlo.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí