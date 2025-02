Diferencias en la tasa de cambio provoca inestabilidad en los comerciantes venezolanos #17Feb

- Publicidad -

La diferencia entre la tasa de cambio oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el valor del dólar paralelo sigue generando distorsiones en el sector comercial, provocando que muchos locales se vean en la necesidad de tomar medidas para evitar grandes pérdidas entre ambas tasas de cambio, dificultando la estabilidad de los negocios.

Aunque el BCV ofrece dólares a una tasa preferencial, esta oferta no satisface la creciente demanda del sector comercial. Esto obliga a muchos empresarios a recurrir al mercado paralelo para adquirir divisas por un precio más alto, lo que encarece la reposición de inventarios y, en consecuencia, el precio final de los productos, afectando el poder adquisitivo de los consumidores..

El Impulso se trasladó a Palavecino para conocer lo que tienen que decir los comerciantes sobre esta problemática. A lo que respondieron en condición de anonimato, diciendo que: “Intentamos trabajar con la tasa oficial, pero los proveedores exigen pagos en efectivo y en dólares. Como no podemos acceder con facilidad a la oferta del BCV, nos vemos obligados a comprar divisas a una tasa mayor, lo que inevitablemente impacta los costos”.

Este desajuste no solo genera pérdidas para los comerciantes, ya que provoca un aumento en los precios que deben asumir los consumidores. “Si compras la divisa más cara, no puedes vender al precio de la tasa oficial sin asumir pérdidas. Entonces, o subimos los precios para compensar o simplemente reducimos inventarios para no asumir riesgos financieros”, añadió.

Mientras el acceso a divisas preferenciales siga restringido y la brecha con el dólar del mercado negro se mantenga, los precios de los bienes y servicios seguirán reflejando el impacto de esta distorsión, afectando tanto a comerciantes como a consumidores.

Aumento súbito de impuestos y costo de servicios básicos

Los comerciantes deben lidiar con el aumento desproporcionado de los impuestos. “El costo de los tributos ha subido de manera exorbitante. Lo que antes se pagaba en 50 u 80 dólares, ahora puede llegar hasta 500 o 700 dólares. No sabemos exactamente qué nos están cobrando, pero la realidad es que el incremento es abrumador”, agregó.

Ante estas dificultades, muchos negocios han tenido que reducir sus inventarios, ya que reponer mercancía resulta cada vez más costoso. “No podemos comprar la misma cantidad de productos porque simplemente no alcanza el dinero. Esto nos obliga a trabajar más horas para tratar de compensar las pérdidas, pero las ventas no han mejorado en estos dos primeros meses del año”, indicó.

El impacto económico es evidente, y los comerciantes alertan sobre la contracción del mercado. “Es increíble cómo la economía no ha arrancado este año. No hemos podido cumplir con pagos básicos como los impuestos municipales porque los costos han aumentado entre 500 y 600%. Es una realidad que nos golpea y que hace cada vez más difícil sostener un negocio en Venezuela”, concluyó.

El sector comercial enfrenta así una tormenta económica caracterizada por la inestabilidad cambiaria, el aumento de impuestos y la caída del poder adquisitivo, lo que amenaza con la posible desaparición de muchas pequeñas y medianas empresas en el país.

