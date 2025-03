PulsoEmpresarial Los Secretos de la Abuela… La cebolla perfecta para el atún

- Publicidad -

¡Hola, queridas nietas! Hoy les tengo consejos infalibles sobre ese ingrediente que, aunque no es el favorito de muchos, no puede faltar si a tus ensaladas sabor quieres dar: ¡La Cebolla! Pero antes de comenzar con las recetas, quiero compartirles uno de mis trucos claves: si la cebolla te hace llorar, métela en agua antes de cortar. Resuelto el tema de las lágrimas, les tengo otro dato: ¿Sabías que no todas las cebollas son iguales?

Blanca o Morada: ¡He ahí el Secreto!

En el mundo de las cebollas, tenemos dos reinas: la blanca y la morada. Cada una con su personalidad y su magia.

- Publicidad -

La Blanca : Esta cebolla es como la amiga tranquila y confiable. Su sabor es suave, ligeramente dulce, y se mezcla a la perfección con otros ingredientes. ¿Una ensalada de atún fresca y ligera? ¡La cebolla blanca es tu aliada! Picada finita, le dará un toque de frescura que te encantará.

: Esta cebolla es como la amiga tranquila y confiable. Su sabor es suave, ligeramente dulce, y se mezcla a la perfección con otros ingredientes. ¿Una ensalada de atún fresca y ligera? ¡La cebolla blanca es tu aliada! Picada finita, le dará un toque de frescura que te encantará. ¡Ay, la morada! Ella es la que le pone emoción a la fiesta. Su sabor es más intenso, con un toque picante que despierta los sentidos. ¿Quieres que tu ensalada de atún tenga un sabor potente y lleno de vida? ¡La cebolla morada es la respuesta!

¿A qué se debe el color morado?

Se debe a la presencia de antocianinas en la cebolla, unos pigmentos naturales que también se encuentran en frutas como las uvas y las moras. Estos compuestos no solo le dan su característico color, sino que también aportan beneficios para la salud gracias a sus propiedades antioxidantes.

Más allá de su sabor, la cebolla es un tesoro nutricional. Contiene vitaminas C y del grupo B, minerales como el potasio y fibra. Además, es rica en compuestos azufrados que le confieren propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.

¡Tips de la abuela! Para aprovechar al máximo las propiedades de la cebolla, es mejor consumirla cruda o poco cocinada.

¡Atún al Rescate!

Ahora, ¿cómo combinamos estas maravillas con nuestro Atún en Lata Secretos de la Abuela? ¡Aquí les dejo algunas ideas!:

Ensalada Clásica (Pero con el Toque Secreto): Agrégale al atún cebolla blanca picadita, tomate jugoso, lechuga crujiente y un toque de mayonesa. ¡Un clásico que nunca falla, pero con el sabor potenciado por la cebolla blanca!

(Pero con el Toque Secreto): Agrégale al atún cebolla blanca picadita, tomate jugoso, lechuga crujiente y un toque de mayonesa. ¡Un clásico que nunca falla, pero con el sabor potenciado por la cebolla blanca! Aventura Asiática en tu Plato : Cebolla morada en julianas finas, un poquito de jengibre rallado para un toque exótico, salsa de soja y unas semillas de sésamo para la textura. Un almuerzo ligero con atún, pero lleno de color, sabor y sofisticación.

: Cebolla morada en julianas finas, un poquito de jengibre rallado para un toque exótico, salsa de soja y unas semillas de sésamo para la textura. Un almuerzo ligero con atún, pero lleno de color, sabor y sofisticación. Tortilla para Campeones: Cebolla blanca pochada lentamente hasta que esté dulce y tierna, perejil fresco picado y, por supuesto, nuestro Atún Secretos de la Abuela en aceite. Una opción rápida, nutritiva y deliciosa para cualquier momento del día.

Para disfrutarla acá te dejo la preparación completa:

1) En una sartén, pocha la cebolla blanca cortada en juliana a fuego lento con un poco de aceite de oliva hasta que esté transparente y dulce.

2) Bate unos huevos con sal y pimienta.

3) Añade la cebolla pochada y el perejil picado a los huevos batidos.

4) Escurre el aceite de la lata de Atún Secretos de la Abuela y desmenúzalo.

5) Incorpora el atún a la mezcla de huevos y cebolla.

6) Calienta un poco de aceite en la misma sartén y vierte la mezcla.

7) Cocina la tortilla a fuego medio-bajo, dándole la vuelta con cuidado cuando esté dorada, por un lado.

8) Sirve la tortilla caliente y disfruta de su sabor.

El Consejo de la Abuela

Si te sientes indecisa sobre qué cebolla usar, no te preocupes y prueba ambas. Así podrás descubrir cuál te gusta más y experimentar con los sabores. Recuerda que la cocina es un juego, así que ¡diviértete y crea tus propias combinaciones!

Haz tu vida más fácil

Evita que te haga llorar : Además de meterla en agua, puedes probar a cortar la cebolla debajo del grifo abierto o encender una vela cerca.

: Además de meterla en agua, puedes probar a cortar la cebolla debajo del grifo abierto o encender una vela cerca. Conservarla por más tiempo : Guarda la cebolla en un lugar fresco, seco y oscuro, preferiblemente fuera de la nevera.

: Guarda la cebolla en un lugar fresco, seco y oscuro, preferiblemente fuera de la nevera. Quita el olor de las manos: Lava las cebollas con agua fría y un poco de zumo de limón o vinagre. Espero que estos consejos y recetas te sean de utilidad. ¡No dudes en preguntar si tienes alguna otra duda!

Cuéntame tus Secretos

Me encantaría saber qué recetas preparan ustedes con el atún y las cebollas. Compartan sus creaciones conmigo en @secretosabue

Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite el sitio web: www.secretos-abuela.com, también su cuenta en Instagram @secretosabue y Facebook Secretos de la Abuela.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí