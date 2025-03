OPINIÓN Palabras en el Tiempo: Metáfora #5Mar

- Publicidad -

Metáfora es la traslación del sentido recto de una palabra a otra.. La vida pasa por todos los seres humanos, pero no todo pasa por ella porque es un ciclo que nunca se cumple aunque sus designios si nos enseñan que nunca vamos a poder hacer realidad lo que deseamos y anhelamos. El tiempo es parte de la vida porque la lleva a caminar muy rápido donde no detendrá su marcha para esperar que le demostremos algún valor o para enmendar todos nuestros errores que cometemos en cualquier momento. El tiempo en el ayer será nuestro espejo y hoy será el día donde veremos como lo hemos dejado pasar y que aún sabiendo que el tiempo que pasa nunca más regresará, no lo supimos aprovechar. para lograr una respuesta. El día de hoy es un momento muy preciso para tomar decisiones y caminos buscando la felicidad y la paz. El día de mañana siempre será un gran misterio porque nunca sabremos qué puede pasar, pero aunque sea un día incierto lo esperaremos para ver su amanecer.

Nunca debemos dejar de hacer todo aquello que nos permita crecer, construir y edificar todo lo que nos permita la gran oportunidad de hacer realidad nuestros sueños, ilusiones y anhelos para reír y caminar felizmente por el mundo. Si no expresamos lo que sentimos, lo que somos y solo entregaremos un poco de lo mucho que podamos dar y estaremos dejando escapar el tiempo que jamás regresará. Somos una simbiosis de envolturas que nunca dejan huellas eternas para el recuerdo y de una montaña que nos preguntará que sembramos en su suelo. Aquello que se ve es el nacimiento de un árbol y aquello que se esconde es lo que no deja que nazca y fluya la felicidad anhelada. Aquello que dejamos de dar será lo que más adelante nos atormentará para siempre. Los seres humanos podemos morir en cuerpo pero jamás morirá todo aquello que un día tuvimos el valor de decirle al mundo en dos sencillas palabras que fueron: «TE QUIERO» Y «TE ADORO». Debemos guardar siempre lo más hermoso que tenemos y esperar el momento oportuno cuando Dios nos diga que tenemos que darlo al prójimo.

Debemos agradecer a Dios por darnos el privilegio de estar vivos y por darnos la oportunidad de cambiar todo aquello que hasta no hoy no hemos podido ver con los ojos del alma y sentir con el corazón lo que nos dice y nos demuestra que todo tiene su tiempo como lo dijo el Sabio Rey Salomón y que está escrito en la Bíblia (Eclesiastés 3:14).

Profesor José Luis Mogollón

