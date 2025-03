Carlos Angulo: La medicina venezolana tiene la prioridad de que la guía un santo #10Mar

- Publicidad -

Por primera vez se celebra el día del médico con un profesional de la medicina como santo, destacó el doctor Carlos Angulo, uno de los más prestigiosos profesionales de la medicina en el estado Lara y quien hoy día preside el Colegio de Médicos de la región.

Nunca en la historia de la celebración del Día del Médico había ocurrido lo de hoy: celebrar esta fecha con el meritorio reconocimiento de que la medicina no es solo ciencia, sino milagrosa.

En efecto, la celebración este año del Día del Médico venezolano tiene una significación trascendente, porque antes de terminar el 2025 será canonizado el primer santo venezolano, que fue el más destacado profesional de la medicina en nuestro país a fines del siglo 19 y comienzos del siglo 20: el doctor José Gregorio Hernández Cisneros.

El Impulso ha hablado con médicos al respecto y ellos consideran que hoy católicos y no católicos nos encontramos muy orgullosos, porque la figura de José Gregorio Hernández Cisneros, hijo del matrimonio formado por Benigno María Hernández Manzaneda y Josefa Antonia Cisneros Mansilla, domiciliados en Isnotú, no sólo es un ejemplo para Venezuela sino para todo el continente, porque este médico fue enviado a Europa para nutrirse de conocimientos y de modernizar la medicina en una época de atraso, pobreza e incertidumbre como, triste y lamentablemente, estamos viviendo hoy cuando enfermarse parece un castigo.

En aquel momento en que vivió y trabajó el doctor José Gregorio Hernández, había muchas dificultades porque ya no era como hoy el petróleo, el recurso más importante de Venezuela.

Actualmente la población está pasando por una crítica situación en la salud y quienes más sufren son, precisamente, los que menos recursos tienen.

Venezuela puede en el continente exhibir con orgullo a sus médicos, porque los tuvo y los tiene. Ejemplo son muchos: el doctor Jacinto Fonvit, quien desarrolló la vacuna contra la lepra; .una eminencia como el caroreño Pastor Oropeza, prominente médico pediatra y así como a él, José Manuel de los Ríos, Francisco Antonio Risques y a tantos otros que hicieron de la medicina el mejor oficio para que Venezuela fuera un país saludable, porque aquí en los años treinta moría tantas las personas que nacían como las que sufrían enfermedades.

En la historia de la salud hay que destacar el 21 de febrero de 1936 cuando el gobierno se dio cuenta que no podìa ser igual el ministerio de agricultura y salubridad, que la salud era distinta a la de los animales y posteriormente, ese mismo año, se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con varias direcciones.

Pero, así como ayer estamos hoy, con dificultades en la salud, según lo ha expresado el propio doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Venezolana Médica al ser entrevistado por El Impulso..

¿Cuál es la realidad del país?

No la sabemos, ha dicho el doctor Douglas León Natera. Aunque el país tiene una oficina nacional de estadísticas, lamentablemente, no existen cifras oficiales, confiables y actualizadas de nuestra realidad. Las que tenemos son las recogidas por la Oficina Panamericana de Salud, las cuales no son satisfactorias porque evidencian que no ocupamos un lugar destacado en lo que se refiere a garantizar la salud de los habitantes de Venezuela.

Las cifras del 2024 indican que la población es de 28 millones 405 mil 543 habitantes, de los cuales el 64, 8 por ciento, es decir,18 millones 405 mil 26 personas entre los 15 y 64 años, es potencialmente activa y de 65 años y más edad, que representan el 9,7 por ciento, está en situación de vulnerabilidad. La esperanza de vida se ha ubicado en 72,7 años.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del año pasado indicaba que Venezuela que el 82, 8 por ciento de la población se encontraba en pobreza; pero, lo más grave es que el 50, 6 por ciento se hallaba en situación de pobreza extrema en todo el país, como consecuencia de la crisis económica que se ha registrado a partir de 2013.

Aún más, el Índice de Miseria, que es un indicador económico muy simple en el cual se analiza la situación del paìs y el malestar que siente su gente, ha situado a Venezuela en el segundo lugar del mundo, después de Zimbabue.

Los estudios de nutrición y salud revelan que los venezolanos en su inmensa mayoría apenas consumimos 1.924 kilocalorías cuando lo recomendable es que ese consumo sea de 2300. Desde el 2017 no se tiene conocimiento que se haya vuelto a efectuar la Encuesta de Seguimiento de Consumo, que estaba bajo la responsabilidad del gobierno nacional. Lo cierto de estos datos es que las deficiencias en el consumo de alimentos y de nutrientes comprometen la salud, el crecimiento físico de los niños y el desarrollo funcional de las personas.

Las cifras oficiales de salud, que se conocen hasta el año 2017, señalaban que en Venezuela había 1,7 médicos por cada 1.000 habitantes, pero las más recientes de los Estados Unidos estaban en 2,6 por cada mil personas y en el resto de la América Latina y el Caribe en 2, 4 médicos por cada mil personas. Ignoramos el porcentaje actual porque según la propia Federación Médica Venezolana, hasta el año pasado, se habían ido al exterior más de 42 mil profesionales médicos venezolanos, quienes han sido aceptados como excelentes por su eficiente dedicación en sus especialidades en los países donde están trabajando.

Mucho se ha hablado de la crisis del sector salud en Venezuela, la cual salta a la vista por el déficit de médicos y demás profesionales de la salud, el deterioro de las infraestructuras, la falta de medicamentos y de equipos médicos, el mal estado de los servicios y, por supuesto, los salarios de hambre y la negativa del Estado en discutir las contrataciones colectivas.

Si hemos de referirnos a las enfermedades de nuestra población no podemos obviar que el sobrepeso y la obesidad es del 53, 5 por ciento, según los números de la Oficina Panamericana de la Salud, la cual sitúa en 18, 6 por ciento la hipertensión arterial en personas mayores de 18 años y la diabetes en 9,5 por ciento. El cáncer de próstata alcanzaba 25, 5 por ciento por cada 100.000; el de pulmón, 16 por ciento: y el de colon y recto, 7,7 por ciento por cada 100.000 personas. El cáncer de mama, 11,4 por ciento en 100 mil mujeres. Y los nacimientos con peso bajo se han incrementado.

Oficialmente no hay cifras actualizadas y las que he citado corresponden a las que ha venido recibiendo la Oficina Panamericana de la Salud y otras instituciones.

Lo importante que debemos destacar es que los médicos venezolanos provienen del pueblo y como tales son solidarios, que se entregan con verdadera dedicación al ejercicio profesional, no desmayan en el esfuerzo que ponen todos los días en restablecer la salud de los pacientes y están dispuestos al sacrificio permanente.

Todos los días, los profesionales de la medicina se enfrentan a una realidad difícil, fuerte y contundente porque trabajar por la salud reclama mucho entusiasmo, voluntad y bondad. Y lo hacemos con la mayor satisfacción porque nuestra vocación es profunda, firme y heroica, sostiene la Federación.

En ese orden de idea dice que sigamos adelante haciendo y escribiendo historia para la salud, dando lo mejor de cada uno por dignificar nuestra profesión y asumiendo ese gran legado dejado por el cariñosamente médico de los pobres, el primer santo venezolano, José Gregorio Hernandez.

