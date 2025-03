VIDEO | Siguiendo los pasos de su padre: Hijo del cantante de Backstreet Boys sorprende a jurado de American Idol #12Mar

- Publicidad -

Baylee Littrell, hijo del reconocido integrante de Backstreet Boys, Brian Littrell, cautivó el pasado 9 de marzo a los jueces del icónico programa «American Idol«. Desde el inicio de su audición, el joven de 22 años generó curiosidad en el jurado, especialmente en Carrie Underwood, quien notó una familiaridad en el joven.

Antes de revelar su parentesco, Baylee tomó su guitarra e interpretó una emotiva canción original titulada «Waiting On Myself to Die«, recibiendo elogios unánimes por su habilidad y sentimiento. Pero el momento más emotivo llegó cuando Brian Littrell se unió a su hijo en el escenario para interpretar un dueto, demostrando la conexión y el talento que comparten.

La presentación de Baylee fue un éxito rotundo, y los jueces no dudaron en enviarlo a la siguiente fase del concurso. La emoción del momento fue compartida por todos, y Brian Littrell expresó su felicidad con lágrimas en los ojos.

¿Qué le pasó a los Backstreet Boys?

Los Backstreet Boys es una banda pop que nació en 1993 y está integrada por Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson. Experimentaron una separación temporal en el año 2002. Esta decisión fue motivada por diversas razones tanto personales como profesionales, dentro de las que se destacan varios factores cruciales como el agotamiento.

