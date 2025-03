Especialista asegura que opacidad oficial en Venezuela impide verificar avances en materia de cambio climático #14Mar

- Publicidad -

La líder del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), bióloga y doctora en Desarrollo Sostenible, Alicia Villamizar, aseguró que la ausencia de canales para verificar la información sobre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno venezolano para cumplir con su propósito de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, impiden que la comunidad científica pueda verificar los avances.

En el marco de un evento para periodistas organizado por la Red de Periodistas de la Amazonía Venezolana (@red_amazonia), Villamizar visitó la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, para conversar con un grupo de comunicadores sociales sobre la importancia de informar desde la objetividad y usar fuentes confiables para escribir sobre cambio climático.Villamizar ha enfatizado en la necesidad de incrementar la inversión en ciencia y tecnología en el país, para entender mejor el fenómeno del cambio climático y tomar medidas de mitigación y adaptación.–

¿Está cumpliendo Venezuela los compromisos suscritos en materia de cambio climático?– Venezuela está suscrita a la convención marco de las Naciones Unidas, tiene unas obligaciones que derivan de estos acuerdos desde 1992 hasta la última Conferencia de las Partes (COP), que fue en Vancouver en noviembre de 2024. Hay toda una serie de compromisos que los países deben entregar a través de sus comunicaciones de cambio climático, a través de documentos y otra serie de datos que informan sobre los avances del país respecto a esos compromisos.

Venezuela ha estado bastante retrasada en términos de esos acuerdos. Aunque recientemente ha entregado un reporte de actualización sobre las acciones de mitigación y adaptación que ha implementado, relacionadas con lo que acordó Venezuela para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30%.

¿Hay información oficial sobre los avances que ha hecho el país para, en el 2030, poder alcanzar esa disminución del 30% en emisiones de gas?– Cuando uno va a buscar los documentos que soportan estas propuestas y avances mostrados en el último documento que se entregó ahorita en enero, no consigues esa documentación. No solo es entregar el reporte, sino dónde están los datos que soportan ese reporte.

Para nosotros que hacemos investigación, la clave es el registro de información, resultados de proyectos propuestas… Eso es lo que valida la información presentada.Es cierto que Venezuela carece de una base de datos para todos los sectores productivos y estratégicos que el país tiene, y eso resta credibilidad a los documentos oficiales, pero también puede restar validez a las publicaciones científicas.

Si en mitigación decimos que vamos a reducir el 30% de las emisiones para el 2030, necesitamos saber cuáles son las emisiones de cada uno de los sectores del país y en cuáles de esos sectores productivos y estratégicos se pueden hacer las reducciones que se reflejarían en un 30% de reducción total de las emisiones de Venezuela. Hay ciertas restricciones para tener certeza de lo que realmente Venezuela hace.

Ausencia de legislación e incumplimiento de acuerdos

Asimismo, Villamizar explicó que Venezuela forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; sin embargo, incumple con la entrega de un inventario que dé cuentas de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país; no cuenta con Ley de Cambio Climático ni políticas sobre este tema.Igualmente la temática debería generar interés en las autoridades, ya que Petróleos de Venezuela está en el top 30 de 117 entre las empresas más contaminantes a nivel mundial.

“Lo que sí es comprobable es que Venezuela no tiene los planes nacionales de Mitigación y Adaptación. Son obligaciones por el marco legal que rige a todos los países: no tenemos planes de mitigación y adaptación, no tenemos Ley Nacional de Cambio Climático, no tenemos política nacional de cambio climático, estrategia nacional de cambio climático. Entonces, tenemos unas carencias importantes que definen las políticas específicas.

Allí hay que trabajar mucho en fortalecer el cambio legal, porque falta la ley y el marco institucional porque falta estrategia política”, puntualizó la especialista.Efectos del cambio climático en distintas regiones del país.

Los efectos del cambio climático han venido siendo investigados por distintas organizaciones.

En 2022 la organización Kapé Kapé reportó que este fenómeno ha traído cambios irreversibles en zonas bajas del estado Delta Amacuro, traduciéndose en la desaparición de canales naturales y condiciones para la vida.

Según la ONG Clima 21, en las próximas cinco décadas el estado Delta Amacuro podría quedar bajo el agua debido a las elevaciones del nivel del mar. Asimismo, durante enero del 2024 Venezuela perdió su último glaciar, ubicado en la Sierra Nevada de Mérida, el glaciar Humboldt.

En el estado Zulia la situación es cada vez más compleja por las olas de calor, obligando a sus habitantes a abandonar las ciudades, debido a la sequía extrema.En su exposición, Villamizar aclaró que el extractivismo es una de las actividades más dañinas para el medio ambiente, y en este caso, Bolívar es uno de los principales focos de minería ilegal y desordenada, provocando la contaminación de suelos y expandiendo la actividad minera a zonas protegidas.

¿Qué ha presentado Venezuela hasta ahora con respecto a sus avances en materia de cambio climático?Venezuela es uno de los países que suscribe la Convención sobre Cambio Climático y, además, firmante del Acuerdo de París, firmado en 2015, el cual propone a las naciones miembros establecer medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Cada uno de los países, según sus índices de desarrollo, debía plantear una meta de reducción de emisiones y debe dar cuentas a la organización de estos avances. El objetivo es mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados.

En el año 2017 Venezuela reconoció ante las Naciones Unidas en la Segunda Comunicación emitida por el país, que existían trabas que dificultaban la implementación de un plan nacional sectorizado, atribuyéndolo a la ausencia de datos y falta de capacidades técnicas en el país.

Para 2022, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó 10 millones de dólares como inversión para frenar los fenómenos perjudiciales; según el medio Crónica Uno, la información oficial es que se ejecutaron 8 proyectos de mitigación y adaptación en cuatro regiones del territorio nacional.

No obstante, no hay ningún mecanismo de difusión que permita verificar estos resultados.En el documento presentado para enero de 2025, Venezuela no presentó ningún monto total en bolívares o dólares necesarios para continuar con su gestión ambiental.

Mientras que aludió a las sanciones estadounidenses como parte de los obstáculos para avanzar en la materia.

