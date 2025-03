Marco Rubio advierte que EE.UU. no permitirá que Irán instale una “base operativa” en Venezuela #15Mar

- Publicidad -

El secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, afirmó durante una entrevista en la que se refirió a las relaciones de Estados Unidos con otras naciones del hemisferio occidental, que el gobierno de su país no admitirá la instalación de una base operativa iraní en Venezuela, ni en otro país del continente.

En entrevista con Fox News, Rubio advirtió a Nicolás Maduro sobre sus vínculos con Irán y las invitaciones que ha hecho al país oriental de instalar una base de operaciones en territorio venezolano, “eso no va a pasar”, precisó. En el mes de enero, Rubio afirmó que en el país ya se están construyendo fábricas de drones iraníes.

- Publicidad -

Rubio rechazó vínculos de Maduro con Irán

El encargado de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como “un régimen cobarde”, con vínculos con el narcotráfico y “amigo de Irán”, destacando que “le ha dicho a Irán que ellos quieren ser la base operativa de Irán en nuestro hemisferio”.

“Siguen invitando a que Irán crea una base operativa dentro de Venezuela, lo cual no va a pasar. Eso es inaceptable. Eso jamás, el presidente Trump, va a aceptar que Irán tenga una base operativa en nuestro hemisferio, en Venezuela o en cualquier lugar”, destacó.

Conflicto territorial con Guyana

En ese sentido, también se refirió al conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, por la región del Esequibo, cuestionando el proceder del gobierno de Maduro, al amenazar a los vecinos en el país vecino y “que hace solo unos días amenazó a un buque norteamericano de petróleo… de una compañía americana que legítima y legalmente está explorando petróleo dentro de Guyana”, afirmó Rubio.

Tren de Aragua

Durante la entrevista, Rubio también se refirió a la postura de la administración de Maduro de no aceptar las deportaciones de migrantes venezolanos, destacando los vínculos con la organización Tren de Aragua, “que se trasladaron acá, a Estados Unidos, procedentes de Venezuela, y que han creado una ola de crimen en diferentes ciudades de este país”, aseguró.

“Específicamente, le hemos pedido que acepten de retorno a todos… a estos pandilleros. Miles de ellos del Tren de Aragua que tenemos en nuestra custodia. Y no, no lo han hecho. Aceptaron dos vuelos, menos de 200 pandilleros, y ahora se rehúsan a hacer más”, especificó Rubio.

Fin de la licencia de Chevron

Rubio enfatizó que el gobierno de Maduro tiene la obligación de aceptar a sus ciudadanos que están ilegalmente en Estados Unidos, y advirtió que es inaceptable que se rehúsen a hacerlo, “y por eso hay consecuencias”, dijo. Además, expresó que por eso el presidente Trump canceló la licencia 41, otorgada por Joe Biden, que permitía a Chevron operar en Venezuela.

“Por eso el Presidente ha cancelado una concesión que le dio Joe Biden, estúpidamente, que le ha dado millones, miles de millones de dólares de ingreso a ese régimen”, señaló.

Asimismo, precisó que la administración Trump tiene “otras opciones para seguir castigando a ese régimen. Si no cooperan, no solamente con el tema migratorio, sino si no cooperan con su propio pueblo y siguen invitando a que Irán cree una base operativa dentro de Venezuela”, aseguró.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí