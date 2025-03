OPINIÓN Un Nuevo Tiempo, 19 años contigo #15Mar

- Publicidad -

Este aniversario de Un Nuevo Tiempo nos encontró con más convicción que nunca. Son 19 años de lucha, de perseverancia, de compromiso con la democracia y la construcción de un país mejor. No ha sido un camino fácil, pero cada obstáculo superado nos ha fortalecido. Hoy, de pie y con la mirada en el futuro, renovamos nuestra promesa de seguir adelante, con la misma determinación que nos ha traído hasta aquí.

Creemos en la educación como el pilar fundamental para el desarrollo de Venezuela. Por ello, impulsamos un sistema educativo inclusivo, de calidad y accesible para todos. La educación no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado, con docentes bien remunerados, instituciones con infraestructura digna y un currículo que prepare a nuestros jóvenes para los retos del mundo moderno. Sin educación, no hay progreso, sin educación, no hay país. Asimismo, la cultura y el deporte son el alma de nuestra identidad y la base para una sociedad sana.

Creemos en promover políticas que rescaten y fortalezcan estos espacios, incentivando la creatividad, el talento y la disciplina de nuestros jóvenes. Queremos una Venezuela donde cada niño y niña tenga acceso al arte, al conocimiento, al deporte, donde el esfuerzo y la dedicación sean reconocidos y recompensados.

Apostamos a la juventud como la fuerza que moverá a Venezuela hacia el futuro. No podemos permitir que siga huyendo en busca de oportunidades que deberían existir en su propio país. Trabajaremos por condiciones que permitan su desarrollo, promoviendo el acceso al empleo, a la educación de calidad y a una vida digna. Queremos que nuestros jóvenes encuentren razones para quedarse, para soñar, para creer en un mañana mejor aquí, en su tierra. Y para quienes han migrado, puedan regresar para encontrar nuevas oportunidades.

Sentimos la lucha por los derechos humanos con una voluntad inquebrantable. La dignidad de cada venezolano debe ser protegida sin condiciones. Apostamos por una nación donde la justicia prevalezca, donde no haya perseguidos por pensar distinto, donde la igualdad sea una realidad y no una promesa vacía. Reintegrar a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una prioridad, porque nuestro país merece estar del lado de la democracia, del respeto y de la libertad.

Sabemos que estos cambios no vendrán de la noche a la mañana, pero también que son posibles si trabajamos juntos. El país no lo reconstruirá un solo líder, ni un solo partido: lo haremos todos los venezolanos unidos. Es momento de dejar atrás las diferencias y enfocarnos en lo que realmente nos une, que no es más que el anhelo de ver a Venezuela de pie, libre y próspera. En este nuevo aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con cada uno de los venezolanos que anhela su tierra próspera. Sigamos adelante, con más fuerza, con más esperanza, con más determinación. Porque el cambio es imparable y el futuro nos pertenece a todos.

Stalin González

