Un incendio arrasa una discoteca abarrotada en Macedonia del Norte y deja decenas de muertos #16Mar

- Publicidad -

Un incendio masivo arrasó una discoteca abarrotada en Macedonia del Norte el domingo, dejando 59 muertos y 155 heridos en una fuga caótica durante un concierto en vivo. La tragedia generó mensajes de apoyo de todo el mundo, pero centró la atención nacional en la corrupción en el pequeño país balcánico, donde las autoridades detuvieron a 15 personas.

El incendio ocurrido antes del amanecer en la ciudad oriental de Kocani dejó principalmente a jóvenes muertos y heridos por quemaduras, inhalación de humo y una estampida en el desesperado intento de llegar a la única salida del edificio, informaron las autoridades. Entre los heridos había incluso jóvenes de 16 años.

- Publicidad -

Los videos mostraron pirotecnia brillante en el escenario impactando el techo, seguido de escenas de caos dentro del club, con jóvenes corriendo entre el humo mientras los músicos los instaban a escapar lo más rápido posible.

“Incluso intentamos salir por el baño, para encontrar barrotes (en las ventanas)”, declaró Marija Taseva, de 19 años, a The Associated Press, al describir el incendio que se desató tras ver a un grupo pop local en el Club Pulse. “De alguna manera logré salir. Me caí por las escaleras y me atropellaron, me pisotearon… Apenas sobreviví y apenas podía respirar”. Sufrió una lesión en la cara.

El ministro del Interior, Panche Toshkovski, declaró que 15 personas fueron detenidas para ser interrogadas tras una inspección preliminar que reveló que el club operaba sin la licencia correspondiente. Añadió que el número de personas dentro del club era al menos el doble de su aforo oficial de 250.

El presidente dice que debemos dar coraje a los jóvenes para continuar

En Skopie, las autoridades informaron que los heridos fueron trasladados a hospitales de todo el país, muchos de ellos recibiendo tratamiento por quemaduras graves e inhalación de humo. Diversas organizaciones de voluntarios colaboraron en la labor.

El incendio es la peor tragedia que se recuerda en esta nación sin salida al mar, cuya población es de menos de dos millones, y el último de una serie de incendios mortales de clubes nocturnos en todo el mundo.

La presidenta Gordana Siljanovska-Davkova visitó a las víctimas de quemaduras en un hospital de Skopje y habló con los padres que esperaban fuera del edificio.

«Es terrible… cuesta creer cómo sucedió esto», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. «Debemos darles valor a estos jóvenes para que sigan adelante».

El incendio provocó el derrumbe parcial del techo del edificio de una sola planta, dejando al descubierto los restos carbonizados de vigas de madera y escombros. La policía acordonó el lugar y envió equipos de recolección de evidencias en un operativo en el que también participaron fiscales estatales.

La pirotecnia ha sido a menudo la causa de incendios mortales en discotecas, incluido el del club Colectiv en Bucarest (Rumania) en 2015, en el que murieron 64 personas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí