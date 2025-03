OPINIÓN El Balcón Urticante: El cumpleañero barrio «San José» -72 aniversario- #19Mar

- Publicidad -

En el año 1926 la inmensa extensión de terreno en donde hoy está ubicado el populoso Barrio «San José» eran unos parajes totalmente solitarios y desolados en donde solo habían cujíes, tunas, cardones, matorrales, tunas de guasábara, y escombros. Barquisimeto todavía no era una metrópolis como ahora y como quedaba muy lejos de este lugar aquí traían toda la basura y desperdicios que el aseo urbano recolectaba en toda la ciudad en carros tirados por caballos y la traían hasta este lugar para quemarla en el inmenso horno que estaba en el sitio que hoy es conocido como «el carro del vidrio» y no contaminar la ciudad con el humo. Ese mismo año de 1926 el Sr. Liborio Álvarez y su esposa Sabina Arriechi de Alvarez decidieron construir una vivienda en este desolado lugar para venirse a vivir aquí en el sitio que hoy es la carrera uno con calle 7 entre carreras 1 y 2 trayendo con ellos a sus dos pequeños hijos León y Juan Álvarez que eran unos niños. En 1928 nació su tercer hijo, Pablo Alvarez quien se convirtió en el primer habitante que nació en este lugar. En 1933 llegó a este sitio Don Abundio Sierralta y su esposa Petra Sierra de Sierralta al sitio que hoy es la carrera uno entre calles 7 y 9, donde todavía viven algunos de sus descendientes. En 1943 la Señora Felicia Arriechi quien era hermana de la Sra. Sabina Arriechi de Álvarez, le dijo a su esposo Miguel Medina que ella deseaba vivir cerca de su hermana y le pidió que construyera una vivienda en lo que hoy es la carrera 2 esquina de la calle 7 donde llegaron a vivir ese mismo año. En 1946 llegaron a la hoy carrera 2, Vivian Ramírez y su esposa Isabel de Ramírez y un año más tarde en 1947 llegó mi abuela María Delgado a vivir junto conmigo a una vivienda que le construyó su primo Lucindo Zambrano, quien fué el que construyó la mayoría de casas y por eso se le considera con «El Primer Albañil del Barrio San José».

En 1948 Lucindo Zambrano decidió construir también su vivienda en este sitio porque muchos le pidieron que les construyera su vivienda y por eso decidió construir la suya en lo que hoy es la carrera 1 entre calles 7 y 9 y se vino a vivir aquí ese mismo año 1948 en compañía de su esposa Faustina Heredia de Zambrano. Ese mismo año 1947 llegó a este lugar procedente de Bobare, José Gregorio Gimenez «Goyo» y su esposa Mercedes Almao de Giménez «Chea», en compañía de sus hijos Carmen Alicia «Asia» y Porfirio Giménez. En 1949 llegaron procedentes del caserío Algarí Meliton Rosales y su esposa Ana Joaquina Pereira al sitio que hoy es la carrera 2 entre calles 7 y 9 exactamente en el sitio donde hoy está ubicada la casa de la Sra Maura Vitalia Chirinos (“Talia”). Ese mismo año 1949 llegó Manuel Alcalá y su esposa Elisa de Alcalá quienes construyeron en el sitio que hoy es la esquina de la carrera 2 con la calle 7 una casa de tablas. Estas fueron las primeras nueve familias que en la década de los años 40 llegaron a vivir en este lugar conocido actualmente como Barrio «San José». En 1950 el Concejo Municipal del Distrito Iribarren decidió otorgarle una parcela a varias familias en lo que hoy es la carrera 1 entre calles 7 y 9 para que construyeran sus viviendas y desde ese año 1950 comenzó a poblarse este lugar como una comunidad. Este lugar en esa época se conocía con los nombres de «La Villegas» porque así se llamaba la inmensa laguna que estaba ubicada en el lugar en donde hoy están los edificios residenciales de «El Rosario» frente al IPASME y como «El Crematorio», porque en este lugar estaba el inmenso horno donde quemaban toda la basura recolectada en la Ciudad.

El día jueves 4 de marzo de 1953 llegaron a esta comunidad que ya estaba bastante crecida desde la carrera 1 hasta la acera sur de carrera 3, unos misioneros capuchinos que duraron 15 días en esta comunidad evangelizando a la gente y todos los días visitaban todos los hogares y a las 5 de la tarde se reunían con los vecinos en el final de la carrera 1 y salían en procesión llegando hasta la laguna «La Villegas» desde donde se dirigían a la hoy carrera 2 y bajaban hasta lo que hoy es la calle 3 y de ahí se dirigían a la hoy carrera 3 subiendo a la hoy calle 9 llegando a la casa de la Sra. Silvi Benitez donde hacían la Santa Misa a las 7 de la noche. El dia viernes 19 de marzo de 1953 luego de terminar la Santa Misa uno de los capuchinos misioneros se dirigió a los vecinos y le manifestó que hasta esa noche estaban en esta comunidad y se iban contentos y de haber cumplido con su misión de evangelización y se despidieron de los vecinos pero antes preguntaron cuál era el nombre de esa bonita y hermosa comunidad tan católica y creyente en Dios. La Sra. Silvia Benitez le contestó que esta comunidad no tenía nombre y solo se le conocía como»La Villegas» y «El Crematorio” y los misioneros capuchinos dijeron que eso no era nombre, que esta comunidad merecía tener un nombre y como ese día era el día que la Iglesia Católica celebra según el calendario litúrgico como el día de San José entonces que se llame Barrio «San José» y así lo bautizaron y así se conoce en los actuales momentos.

La historia del barrio «San José» está tan inmensa que no hay espacio suficiente para escribirla toda en una sola reseña y por eso ya he publicado en EL IMPULSO varias reseñas sobre personajes, vivencias, costumbres en tiempos pasados y en tiempo presente relacionadas con esta comunidad y me comprometo a escribir muchas más para publicarlas aquí en EL IMPULSO. Yo escribí un libro con la historia completa del Barrio «San José» y para lograrlo duré 5 años indagando e investigando, conversando con personas que por lo menos tienen 60 años viviendo aquí para que todo lo escrito en ese libro fueran la realidad verdadera de la historia de esta comunidad. Lamentablemente ha sido imposible encontrar la ayuda de una institución pública o privada que colabore aportando los recursos para hacer realidad este libro que sería una delicia para todos los que les gusta evocar el pasado. Solamente quedamos 6 habitantes que llegamos en la década de los años 40 y somos: Juan Zambrano, Porfirio Giménez, Pablo Arriechi «Nito», Elio Alcalé, Emérita Rosendo «Mello» y yo. Hoy miércoles 19 de marzo de 2025 celebraremos el 73 aniversario de nuestro adorado Barrio «San José» con una programación bastante amplia y sobre todo con gran acto artístico musical que se realizará en la plazoleta de la escuela «Ciudad de Maturín». Felicitaciones para el barrio San José en su 73 aniversario.

Alí Ramón Delgado

