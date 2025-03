OPINIÓN Palabras en el Tiempo: El chisme y la infamia #19Mar

- Publicidad -

El chisme y la infamia es lo más pernicioso que existe ya que su labor nefasta y asquerosa es sembrar odios y rencores hasta destruir los más grandes lazos de amistad, hermandad y compañerismo. Todos los seres humanos tenemos por siempre en nuestro interior, sentires pensamientos y necesidades que no podemos guardar y en algún momento por cualquier circunstancia terminamos expresando palabras que causarán un daño irreparable a ciertas personas que nos rodean. Cuando esto ocurre es muy probable que no se haya pensado esa actitud ni imaginado que esa actitud produce un conjunto de palabras llamadas como «el chisme» y «la infamia». El chisme es una conducta que se manifiesta en todas las personas que no tienen valores morales ni raciocinio en sus sentimientos. El chisme y la infamia es una carencia que busca ser llenada a través de la codicia para lograr lo que no se tiene y se siente que hace falta conseguirlo de cualquier forma o manera. El chisme es una impotencia y rabia en la mayoría de personas que no valoran lo que tienen y solo están pendiente de conseguir beneficios a costa de los demás que nunca agradecerán. Que grandes y exactas son las palabras que dijo Gandhi: «Quien recibe lo que no merece pocas veces lo agradece».

El chisme causa carencia de afecto, causa rechazo y deja vacíos tan profundos en la vida que jamas se podran llenar porque es un mal que siempre busca saciar sus perversos instintos de maldad ocasionando momentos de angustia que eliminan la paz y perjudican la integridad y la honorabilidad de las demás personas. El chisme y la infamia son una patología asociada a la conducta de no saber con exactitud lo que se quiere y lo que se desea tener. El chisme y la infamia bloquean los sueños, cortan todas las metas que se quieren realizar y cercenan los pensamientos de raciocinio. Del chisme nace la infamia que es la mancha rebelde que ensucia la reputación y el honor de las demás personas con hechos que están muy lejos de la realidad y de la verdad verdadera. La infamia es una actitud que deja en el hombre una carga que no aminora su peso y termina por hacer caer a la persona en una depresión por sentirse impotente al no poder aliviar ese peso en su caminar. La infamia es una actitud inédita, invisible y carente de veracidad que apaga la luz de la alegría que tuvo aquella persona. El chisme y la infamia siempre van tomados de la mano para hacer mal, para destruir y arrasar las obras que dan los buenos frutos convirtiéndo todo en un muladar. El chisme morirá si la boca se cierra encarcelando las palabras en la celda de la amistad, la tolerancia y el respeto. La infamia morirá cuando estemos lejos de todos los que tienen envidia y malos deseos hacia el prójimo. Finalmente no hay nada más dañino y pernicioso que pueda destruir a cualquier persona que….»El chisme y la infamia».

Profesor José Luis Mogollón

