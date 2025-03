Benigno Alarcón: Reforma podría eliminar el voto directo #21Mar

- Publicidad -

Trabajo de www.runrun.es

En conversación con Runrun.es durante un space en X el pasado 20 de marzo, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, abordó los desafíos que plantea la propuesta de reforma constitucional planteada por Nicolás Maduro, la segunda desde que el chavismo asumió el poder en 1999.

- Publicidad -

Aunque no se han suministrado mayores detalles, se ha adelantado que al menos 80 artículos de la Constitución venezolana son los que serán sometidos a cambio, lo que representa al menos una quinta parte del texto fundamental.

Alarcón opinó que la propuesta de la reforma constitucional se deriva de lo acontecido en las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral es cuestionado por el mundo. Recordó también que en 2012, antes de morir, Hugo Chávez trató de dejar la “casa arreglada” para que su proyecto pudiera continuar adelante y una de las cosas que expresaba casi con “desesperación” era la necesidad de implementar el Estado comunal.

“Yo creo que Chávez comenzó a sospechar que su proyecto ya no tenía tanto vigor en las elecciones de 2012 en las que, aunque ganó sin tanta dificultad, no las ganó con la misma facilidad que como ganó el 2006. Esto de alguna manera la preocupaba y buscaba ver cómo se mantenía el proyecto a mediano y largo plazo”, rememoró.

Sobre la propuesta de reforma actual hay un punto clave, a su juicio: “La realidad del asunto es que en el proyecto del Estado comunal que seguramente ocupa buena parte de esos 80 artículos que, se especula, están siendo reformados de la Constitución, básicamente lo que deben estar planteando es una nueva arquitectura del poder para poder mantener lo siendo minoría”.

Pero, ¿qué implica mantener el poder siendo minoría? Las posibles cartas que pudiese jugarse el chavismo con la reforma según Alarcón es concentrar más poder en el Ejecutivo, eliminar cualquier rastro de división de poderes que pudiera servirle al Ejecutivo de contrapeso, y quizás, “cambiar la forma en la que elegimos a las autoridades en Venezuela, el voto directo, para pasar a una especie de voto indirecto donde nosotros elegimos a unas personas que- a su vez- eligen a las autoridades”.

“Un poco como el sistema de colegios electorales en Estados Unidos, pero aplicado a un país que tiene unas características completamente distintas. En ese país cada estado es un país independiente, donde la elección busca equilibrar las diferencias de población que hay para que, a través de la figura de los colegios, se pueda tener una elección que balancee la diferencias y permita tener un presidente que goce de la simpatía de los estados y no solo de la población”, explicó.

“La estrategia es que la población no lo digiera”

Consultado sobre cuál sería la reacción de los ciudadanos ante esta posibilidad que lesiona nuevamente sus derechos políticos, Alarcón advirtió que la estrategia del gobierno sería justamente que la población “no digiera” lo que se avecina.

“La estrategia es que nos lo traguemos sin tan siquiera poder probarlo, sin poder entender lo que está pasando. Al final del día, tenemos un proyecto que el gobierno busca aprobar o imponer por las buenas o por las malas«, advirtió.

Opinó Alarcón que la Constitución actual tiene varios elementos que sí deberían ser reformados, como el artículo de la reelección indefinida, pero que eso no estaría seguramente en los planes del gobierno.

“Eso es una figura que hay que desaparecer de la Constitución, pero resulta que el plan del gobierno no es desaparecerla, sino poder gobernar indefinidamente sin tener la mayoría y por eso seguramente el plan va a ser cambiar la arquitectura del voto y del poder (…) Eso pasa por un primer obstáculo, que la gente lo apruebe, pero ese referéndum va a ser hecho por un Consejo Nacional Electoral que rigió las elecciones del 28 de julio, cuyos resultados y todo lo que pasó después todos conocemos”, apuntó.

Añadió que a esto se le suma un problema adicional: el hecho de que una reforma constitucional de 80 artículos sea hecha por la misma Asamblea Nacional, pues debió hacerse a través de una Constituyente “por ser una reforma prácticamente integral de la Constitución”.

“Esto se está metiendo por una vía rápida, un fast-track a través de la AN, sin que haya un debate público, porque seguramente será a puerta cerrada y será con grupos seleccionados por la misma Asamblea, por lo que posiblemente nos enteraremos de los contenidos después de que la reforma se apruebe y publique. Probablemente, nunca los conozcamos en detalle antes de ese momento”, alertó.

“El gobierno podría imponerla”

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, consideró que el país está ante un momento “tremendamente peligroso” en el que un régimen autoritario “busca consolidar su hegemonía para mantenerse en el poder, independientemente del apoyo popular que tenga”.

“Si ocurrió el 28 de julio del año pasado una elección que fue cuestionada, y el gobierno logró seguir adelante sin tener que comprobar que la había ganado y usó la represión para callar las voces que se oponían a ese resultado oficial anunciado por el CNE, yo me atrevería a sospechar que la reforma constitucional puede seguir el mismo camino. Si el gobierno no consiguió una resistencia importante hasta ahora y pudo salir adelante utilizando el aparato represivo sin tener que probar el resultado de la elección a través de las actas del CNE, sospecho que estamos ante un gobierno que cree que puede hacer cualquier cosa, si pudo imponer aquello, puede imponer esto“, profundizó.

Consultado sobre qué papel adoptaría la oposición en este escenario, consideró que a lo interno hay un debate entre votar y no votar y que los distintos estudios indican que María Corina Machado y Edmundo González siguen conservando el respaldo de la ciudadanía, por lo que tendrían incidencia en lo que se decida respecto a esta consulta.

“La oposición que ocupa un espacio y lo quiere mantener siempre va a ser partidaria de ir a una elección, y la que no lo tiene o considera que, teniéndolo, no lo va a poder ocupar o defender se niega a ir a esa elección. La realidad es que creo que el país opositor está negado a ir a unas elecciones bajo las condiciones actuales, si la gente no percibe que verdaderamente puede elegir”, abundó.

Ante la sensación de que la reforma no se pueda detener vía electoral el riesgo está, como lo identifica Alarcón, en que la sociedad “busque otros caminos para hacerlo, allí está el peligro de que el conflicto salga de las vías institucionales”.

¿Encontrará resistencia en el chavismo?

A juicio de Alarcón, la reforma trunca el futuro de otros actores políticos dentro del mismo oficialismo.

“En otras palabras, va a ser difícil pensar en otro presidente si la reforma va adelante, va a ser difícil en que personas dentro del oficialismo puedan aspirar a cargos si no tienen el visto bueno de la élite gubernamental”, dijo.

Agregó que para un sector la reforma “puede ser tremendamente impopular” porque ha sido, en buena medida, “el legado de Chávez”, y quienes siguen sintiendo aprecio por él posiblemente no vean estos cambios con simpatía.

Para Alarcón, una de las razones de mover la elección de abril a mayo es porque se va a intentar mezclar el referéndum de la reforma con otros proceso electorales, porque si no se hace, quizá sea muy evidente que nadie se movilizó a votar para aprobarla.

Sobre los comicios del 25 de mayo, adelantó que es posible que la fecha se vuelvan a correr, porque no se están viendo las dinámicas propias de preparación a un poco más de dos meses de su celebración. La apuesta del gobierno, en ese sentido, podría ser convocar a unas “megaelecciones”.

Para más información: www.runrun.es

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí