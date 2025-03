OPINIÓN Remembranzas: Los 228 años del natalicio de Iribarren #25Mar

- Publicidad -

Por: Alicia Iribarren

El General Juan Guillermo Iribarren está cumpliendo 228 años de su nacimiento. Algunas personas me preguntan que quién era él y el por qué el municipio lleva su apellido, les respondo que fue un héroe de nuestra independencia, que vivió apenas 30 años, pero que esos pocos años fueron suficientes para dedicar su corta vida a la lucha emancipadora de nuestra Venezuela, gesta a la cual se unió con 17 años.

- Publicidad -

Iribarren participó en muchas batallas en Araure, Valencia, Banco Largo, Mucuritas, Achaguas, Carabobo. Además de la hacienda La Candelaria propiedad de su esposa salieron contribuciones para alimentar al ejército patriota.

Una de sus hazañas más destacadas fue la de su participación en la batalla de Banco Largo, así habrá sido su proeza que por esa batalla recibió un reconocimiento llamado “Arrojo Asombroso”.

Como todos aquellos valientes que se dedicaron en cuerpo y alma sin intereses personales, para lograr la independencia, fue guiado por valores como el ideal de libertad, la búsqueda de justicia e igualdad en el respeto por todos sus compatriotas.

Hoy no podré asistir a los actos conmemorativos, mi avanzada edad me impide continuar con la costumbre de acompañar el acto por conmemorar Iribarren, actos a los cuales he sido invitada cada 25 de marzo durante los últimos 35 años, desde cuando comencé a solicitar a las autoridades competentes de cada período para que se difundiera con mucho énfasis el conocimiento del héroe del cual nuestro municipio lleva su nombre.

Alicia Iribarren

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí