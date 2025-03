OPINIÓN ¿Mejoras como persona o te aprovechas siniestramente del perdón? #26Mar

- Publicidad -

“A mí me corresponde hacer justicia; yo pagaré, dice el Señor”

Romanos 12:19.

- Publicidad -

Acápite

¿Ha sido en vano haberte perdonado?

Si con el perdón la huella del daño se borrara,

Si con el perdón la maldad se terminara,

Si con el perdón la gente cambiara,

Si con el perdón se revirtiera el daño,

Si con el perdón las heridas se sanaran,

Si con el perdón las alegrías brotaran,

Si con el perdón el mejor tiempo regresara,

El perdón no sería más burlado y

el perdón de Cristo no sería en vano,

ni un sacrificio inútil de un ser sagrado.

Porque es que la humanidad

al perdón le ha dado un trivial significado.

Porque los hombres no entienden

la trascendencia del perdón

y lo usan como trampa de impunidad

Te he perdonado y me has injuriado

ha sido en vano mi perdón.

Capítulo I

«Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente»

Levítico 24:20.

El perdón es la impunidad por la que los culpables y victimarios jamás son castigados y entonces se creen justificados por lo que hacen e hicieron, y que lo hacen y lo hicieron bien, porque nadie se los recuerda, ni nadie se los reclama, porque nadie se dio cuenta ni se enteraron de la maldad que perpetraron ni a quien se la hicieron, porque en sus estratagemas tiraron la piedra y escondieron la mano, porque ellos y sus actos asquerosos van quedando impunes y los hechos y los acontecimientos se van olvidando.

El perdón para ellos, es la estratagema de los culpables para que la gente víctima, que ha sido dañada y herida no reclame, ni diga nada, usando el victimario el perdón como un borrador a su favor. Y lo más pérfido es que muchas de las personas que pudieran valerse del perdón, no merecen el perdón y además no piden el perdón porque creen rebajarse y se sienten soberbias y encabritadas – pero la ingenua víctima les da el perdón – y “los perdonados” siguen haciendo el mismo daño en cada oportunidad y si tuvieran la encrucijada de continuar haciéndolo igual no se enmendarían. Nadie que hace daño medita de las consecuencias para sí mismo del daño que hace y piensa que ese daño es merecido para la víctima y no que ha dejado una huella de dolor físico y psicológico. Muchas veces la maldad es genética, viene en la sangre, es heredada, es un legado perverso de una casta sádica de generación en generación.

Capítulo II

El perdón, es un arma de doble filo

El perdón es un arma de doble filo, que libera al victimario dejándolo impune y no cura las heridas y los daños causados a la víctima. Hay quienes perdonan a los que no merecen ser perdonados. Y lo peor es que quienes reciben el perdón muchas veces se mantienen airosos de que se salieron con la suya y porque el crédulo les dio el perdón. Hay quienes filosofan sobre que la víctima se libera del dolor al perdonar y eso es falso. El dolor persiste en la mente, en el alma, en el corazón y en el cuerpo de la víctima, porque las huellas del daño causado permanecen indelebles.

Hay quienes más de una vez han dado vuelta a la página a ver si perdonando a algunas personas, ellas se dan la oportunidad de ser mejores seres humanos, pero no. Ellas siguen siendo las mismas plastas de mierda, siguen haciendo daño de modo superlativo y hasta perfeccionado y en la primera oportunidad que se les presente y si no se les presenta oportunidad igual crean la oportunidad y hacen daño mayúsculo, porque sus corazones están llenos de maldad. Y se trata de gente de quienes brota la maldad espontáneamente, sin asidero lógico, que no sea la propia maldad manifiesta de quien la empuña.

Sirva un ejemplo de la vida. ¿Cómo puede perdonarse a alguien que violenta a un niño de pocos años de nacido? Y lo hizo de diferentes formas, aprovechándose el victimario de su mayor tamaño y de sus superiores fuerzas. Y que se ha dedicado aún en la adolescencia y en la adultez de aquel, a desacreditarlo y de mal ponerlo con los hermanos, con los amigos y con los extraños. Cuanto más bondadosamente tratamos a quien nos odia, más armas le damos para que nos traicione (Corneille). Así quien hizo o hace maldad porque tiene un corazón podrido, se enseñorea en su maldad, su mirada es turbia y siempre esconde sus malas intenciones. Muchas veces actúa a escondidas y la víctima no entiende el por qué las demás personas lo maltratan o lo invalidan o le quitan el respeto que deben tenerle, por ser también un hijo de Dios, porque le son violados sus derechos como persona humana. ¿Que puede haber en la mente y en el corazón de un niño violentado, sometido a sevicias por su madre y por su hermana?

Capítulo III

Juan Pablo II perdona a su agresor

¡Pero era el Papa! .- Solo piensen de cuáles personajes se trata: De Dios y del Sumo Pontífice. Si bien su Santidad Juan Pablo II, perdonó y visitó a la cárcel a su agresor, a aquel quien pudo haber sido su asesino. Igual no intervino inicialmente para evitar el curso de la justicia de los hombres aquí en la tierra. Y su homicida frustrado purgó condena por 29 años. Pero es que no podría esperarse de Juan Pablo II otra actitud sino la del perdón siendo el Sumo Pontífice. Pero no fue perdonado de una vez por el Papa, sino que Mehmet Ali Ağca de todos modos estuvo 29 años encerrado en la cárcel.

Mehmet Ali Ağca fue un hombre que disparó el 13 de mayo de 1981 contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro de Roma. Fue sentenciado a cadena perpetua en Italia, pero el Papa lo perdonó. El presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi le otorgó el indulto y fue deportado a Turquía. Ağca estuvo preso desde 1981 hasta 2010, 19 años en Italia y 10 años en Turquía.

Dios nos invita a perdonar 70 veces 7”, Mateo 18:22. Jesús le dice a Pedro que debe perdonar a su hermano tantas veces como sea necesario, porque suya es la justicia,” Romanos 12:19. ¿Será que el dolor de quienes no son divinos, ni Dios ni el Papa, es tan brutal que como humanos no pueden recobrarse del daño que les hicieron y lo viven y lo palpitan a cada instante?

¿Pero perdonarías a alguien que según tu concepción te hizo daño o una vez que tengas el garrote en la mano saciarás tu sed de justicia? ¿Has pedido perdón pero en el aquel momento en que se te pidió compasión no la otorgaste y por el contrario te afincaste como demente a hacerle daño al otro u otra? ¿Pides miramientos para ti, pero tú no los tuviste con tu víctima incluso en forma injusta y desmedida

Capítulo IV

«No tengas compasión de nadie»

Deuteronomio 19:21.

La gente malvada, valiéndose de la empatía y del corazón bondadoso de sus víctimas, sabe que de ellas tal vez pueden obtener el perdón. Pero la gente perversa continúa haciendo lo mismo o en grado “perversísimo” y entonces se trata de un perdón ineficaz, de un perdón sin efecto, de un perdón burlado, de un perdón usado y manoseado con depravación. Es que la gente mala cuando recibe el perdón, no lo acepta en su alma ni en su corazón como un perdón sanador, para que se transformen en mejores personas; sino que están viendo de modo calculado que la víctima da el perdón para liberarse del dolor y entonces se aprovechan de ello. Pero el perdonado no ha cambiado su espíritu ingrato, malvado y sigue haciendo daño. Hay quienes cuando piden perdón – y es muy extraño y excepcional ver a un malvado pidiendo perdón salvo que sea para engañar – o lo hacen convencidos de que se trata de una obligación de la víctima, pues ella “tiene que” darle el perdón, de manera imperativa y que le será dado el perdón como un deber de la víctima y como un derecho del victimario – así lo cree en su alma maligna-. Pero esto sucede cuando el victimario no hace conciencia de la trascendencia del perdón.

Capítulo V

He aquí el protocolo, si el perdón lo tuviera

Por quienes por soberbia, orgullo o tiranía de la conciencia, sin intención pero con culpa, sin razón o con arrebatos, con razón pero sin humildad, sin motivos o con ellos pero sin tacto creen hacer lo correcto mientras destruyen a su prójimo. Por quienes se aprovechan de la circunstancial ventaja de una posición de poder para herir y gambetear; por quienes sin calibrarla precipitan una opinión devastadora, por quienes no viven sino colocando emboscadas al prójimo. Por quienes en nombre del amor se dan al odio, por quienes se desgastan en vanidades, por quienes mienten y por quienes les creen; por quienes traicionan y por quienes tientan la traición. Por quienes buscan la riqueza fácil; por quienes odian, por quienes propician las injusticias, por quienes son presa de la belleza disfrazada, por quienes se dejan seducir por la apariencia, por quienes no reconocen sus errores, por quienes para ellos la culpa es de los demás. Por quienes se entrometen, por quienes envidian, por quienes roban, por quienes matan, por quienes urden la venganza, por quienes irrespetan y pretenden ser respetados, por quienes sufren de patologías histriónicas y su público engañado.

Por la madre que asesina a su hijo o hija alcahueteando sus vicios y malos hábitos, su holgazanería y su vida parasitaria. . Por quienes no piensan en el futuro, por quienes desdeñan de la pureza a favor de la podredumbre, por quienes son insensibles; por quienes se creen autosuficientes. Por quienes generan tristeza e incertidumbre y por sus víctimas, por quienes venden sus cuerpos, por quienes insultan sus almas, por los que lloran, por los que esperan, por los que no meditan sobre su proceder y sobre el efecto búmeran. Por los alcohólicos y los drogadictos, por los miserables, por los pobres, por los enfermos mentales, por quienes han descalificado, subestimado, humillado o herido al prójimo. Por los que se esconden tras una máscara mientras su figura agazapada es impune en perjuicio de los demás. Por los niños que sufren, que lloran, que tienen hambre, que están huérfanos, que han sido vulnerados y violados, que son tratados indignamente.

Por los pedófilos para que recuerden el niño que alguna vez fueron. Por los que practican la hechicería, la magia negra y la brujería; por los ladinos que se mantienen presos de sus poquedades espirituales. Por los que no tienen ética y por quienes la blanden como escudo, por los que se enferman de mando y de autoridad. Por el hombre que pide auxilio, por la mujer que llora de verdad y por la que finge para que no lo haga más. Por los enfermos de VIH y por quienes los contaminaron. Por quienes no corresponden a la verdadera amistad y por quienes se aprovechan de los amigos, por quienes se olvidan de quienes les tendieron la mano y no son capaces de tenderle la mano a nadie y son déspotas para no perdonar ni ser gentiles; por quienes no le dan a nadie la oportunidad de resarcirse ante el mundo y el trabajo.

Por quienes teniendo como norte el dinero sucio que deja la corrupción, sabotean por envidia y bajeza los trabajos o los empleos de los honestos y se cercioran maquiavélicamente de que los despidan y les quitan la posibilidad de llevar el pan al hogar. Por los psicópatas y narcisistas y sus monos voladores, jalabolas y mascotas que padecen del síndrome Stephen Candie y los que valiéndose de sus cargos circunstanciales por celos insanos y maldad enrevesan y hostilizan la vida y el empleo de su prójimo con complots internos, calumnias y falsedades al punto de dejarlos sin los medios de sustento familiar y hasta los desprestigian y se ufanan de sus ardides destructivos. Por los que no respetan las canas, ni a los mayores ni a los ancianos. Y por todos los que en este lienzo no he incluido pero que te deshonran mi Cristo. Por quienes son incapaces de pedir perdón; por todos nosotros Señor Dios, Perdón y míranos con misericordia.

Dios castigará a cada uno según sus méritos

Romanos 12:19

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí