Abril trae una “Luna Rosa”, un desfile de planetas y una lluvia de meteoros #2Abr

Durante la noche del 12 de abril, la Luna entrará en su fase llena y permanecerá así por tres días. En este periodo, la brillante estrella Spica se posicionará muy cerca del satélite natural. Al caer la noche del sábado, Spica estará ubicada a menos de un grado en la esquina superior izquierda de la Luna, alejándose gradualmente a medida que transcurra la madrugada.

Esta Luna llena de abril es conocida como “Luna Rosa”, un nombre que proviene de la floración del flox musgoso, una planta nativa del este de Estados Unidos. Según la NASA, otras denominaciones tradicionales incluyen “Luna de la Hierba que Brota”, “Luna del Huevo” y “Luna del Pez”, nombres adoptados de distintas tribus indígenas americanas.

Planetas visibles durante todo el mes

Abril será un mes ideal para observar varios planetas en el cielo nocturno:

Mercurio aparecerá brevemente a mediados de mes, justo antes del amanecer, en el horizonte este.

aparecerá brevemente a mediados de mes, justo antes del amanecer, en el horizonte este. Venus se mostrará en las mañanas, ascendiendo progresivamente en el horizonte.

se mostrará en las mañanas, ascendiendo progresivamente en el horizonte. Marte será visible después del anochecer, desplazándose en el cielo del sur.

será visible después del anochecer, desplazándose en el cielo del sur. Júpiter podrá ubicarse fácilmente en el oeste después del atardecer.

podrá ubicarse fácilmente en el oeste después del atardecer. Saturno aparecerá en el este, poco antes del amanecer, durante las dos últimas semanas del mes.

Además, habrá conjunciones especiales entre la Luna y algunos planetas:

1 y 30 de abril : Júpiter y la Luna creciente formarán un espectáculo en el cielo occidental al oscurecer.

: Júpiter y la Luna creciente formarán un espectáculo en el cielo occidental al oscurecer. 4 y 5 de abril : La Luna en su primer cuarto se alineará con Marte.

: La Luna en su primer cuarto se alineará con Marte. 24 y 25 de abril: Venus, Saturno y la Luna creciente estarán agrupados en el este, con Mercurio asomándose cerca de ellos.

Lluvia de meteoros Líridas: el espectáculo de abril

Uno de los eventos astronómicos más esperados del mes será la lluvia de meteoros Líridas, que alcanzará su punto máximo entre la noche del 21 de abril y la madrugada del 22 de abril. Los observadores bajo cielos despejados podrán ver hasta 15 meteoros por hora.

El mejor momento para observar esta lluvia de estrellas será después de las 10:30 p.m., con un pico de actividad cercano a las 5:00 a.m. La Luna menguante, que saldrá alrededor de las 3:30 a.m., no interferirá demasiado con la visibilidad de los meteoros.

Oportunidad de observar el cúmulo globular M3

Abril también ofrece la posibilidad de contemplar el cúmulo globular M3, un vasto conjunto de estrellas ubicado a 34.000 años luz de la Tierra. Descubierto por Charles Messier en 1764, este cúmulo se verá como una pequeña mancha luminosa a través de binoculares y mostrará su estructura granulada con telescopios más potentes. Para localizarlo, los observadores pueden usar como referencia la estrella Arcturus y Cor Caroli.

Con eventos como la Luna Rosa, lluvias de meteoros y conjunciones planetarias, abril se presenta como un mes ideal para los aficionados a la astronomía.

