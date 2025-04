PulsoEmpresarial Samsung Electronics presentó la visión de ‘AI Home’ durante el evento Welcome to Bespoke AI

- Publicidad -

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó su renovada visión de “AI Home” y su gama de electrodomésticos innovadores en el Welcome to Bespoke AI, su evento de lanzamiento global, en Seúl, Corea. Con el objetivo de brindar una experiencia de usuario más segura e intuitiva, la compañía presentó una experiencia de AI en el Hogar, demostrando capacidades avanzadas de IA y una mayor variedad de electrodomésticos equipados con pantallas.

Jeong Seung Moon, vicepresidente ejecutivo y director del Equipo de I+D de Digital Appliances en Samsung Electronics, inauguró la conferencia de prensa global presentando la visión de la compañía para crear un hogar con inteligencia artificial que integre a la perfección múltiples dispositivos y, como resultado, satisfaga las necesidades de los usuarios en cada habitación.

“Con nuestros electrodomésticos Bespoke AI, Samsung ha dado vida a un hogar inteligente impulsado por IA que no solo mejora la practicidad diaria, sino que también ofrece ahorro de energía y cuidados”, dijo Jeong Seung Moon. “Seguiremos ofreciendo AI Home avanzado a más hogares, con pantallas inteligentes, Bixby y seguridad Knox”.

Línea de electrodomésticos Bespoke AI 2025

Durante el evento, Samsung presentó su línea 2025 de electrodomésticos Bespoke AI, que ofrece características nuevas e innovadoras para resolver los difíciles problemas de los usuarios.

En el centro de la visión de la compañía se encuentra la pantalla AI Home. Tras la innovación de la primera presentación de la pantalla AI Home el año pasado, la AI Home con nuevas opciones de tamaño ha empezado a utilizarse en una amplia variedad de productos nuevos, como los refrigeradores Bespoke AI, la Bespoke AI Laundry Vented Combo, las lavadoras y las secadoras.

La pantalla AI Home de 9 pulgadas de la línea de refrigeradores Bespoke AI aumenta las opciones de los consumidores al ofrecerles una experiencia similar a la disponible en la pantalla más grande del AI Family Hub. Con AI Vision Inside actualizada, es posible controlar mejor los alimentos con nuevas funciones, como el reconocimiento automático de alimentos procesados , tanto en los modelos con AI Family Hub como en los modelos con AI Home. Con la pantalla AI Home de 7 pulgadas en la Bespoke AI Laundry, los usuarios pueden controlar intuitivamente los ciclos de lavado y secado, así como monitorear y controlar otros dispositivos conectados.

Además, los nuevos electrodomésticos Bespoke AI ofrecen funciones mejoradas que se adaptan a las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, el refrigerador Bespoke AI Hybrid utiliza IA para enfriar eficientemente el interior del refrigerador detectando su estado actual y prediciendo cambios en la temperatura interna para adaptar el enfriamiento de manera eficaz.

La línea Bespoke AI Laundry incluye nuevas características que aumentan la comodidad del consumidor, con nuevos modelos autónomos que actualizaron AI Wash y AI Dry a AI Wash+ y AI Dry+, así como modelos que se lanzarán en Europa, que consumirán hasta 55% menos de energía que los requisitos mínimos para la certificación clase A de las lavadoras. Además, Samsung presentó el nuevo Bespoke AI Laundry Vented Combo, el primer combo ventilado de su clase. Reduce significativamente el tiempo de secado, finalizando el lavado y el secado en 68 minutos con su ciclo Super Speed.

En cuanto a su línea de aspiradoras, Samsung también sigue innovando. La aspiradora de mano inalámbrica Bespoke AI Jet Ultra se lanzará con la mayor potencia de succión del mundo, de hasta 400 W. El modo de limpieza AI 2.0 actualizado identifica los más diversos espacios, como esquinas y tipos de alfombras, para mejorar el rendimiento de limpieza.

Samsung también presentó el Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. El robot aspirador no solo está diseñado para traspasar límites, sino que también cuenta con la función de reconocimiento de objetos mediante IA para entornos complejos, que puede reconocer obstáculos de hasta 1 cm e incluso líquidos transparentes para obtener los mejores resultados de limpieza. Y cuando se encuentra con esquinas o paredes, el cepillo sale, lo que le permite limpiar áreas que podrían ser difíciles para los robots aspiradores convencionales.

Los electrodomésticos Samsung brindan facilidad de uso, cuidado y ahorro a los consumidores

Samsung expuso más sobre su visión de “AI Home” y su compromiso de integrar la IA en la experiencia conectada para adaptarse a diversos estilos de vida, a través de los principales beneficios de Facilidad de uso, Cuidado y Ahorro.

Gracias a la adopción de la pantalla AI Home, a los usuarios les resultará más fácil que nunca interactuar con la funcionalidad completa de sus electrodomésticos Bespoke AI. La pantalla inteligente ahora es un hub de control central aún mejor, que conecta incluso dispositivos de terceros a través de SmartThings sin necesidad de un dispositivo hub independiente. Los usuarios también pueden usar funciones como el Daily Board del refrigerador para recibir información personalizada y administrar mejor su día, o usar Map View para monitorear y controlar fácilmente otros dispositivos conectados.

El asistente Bixby actualizado permite un control más fácil de los dispositivos mediante comandos de voz y mejora la usabilidad con nuevas funciones, como Voice ID. Personaliza los servicios reconociendo la voz del usuario, cambiando automáticamente a la cuenta Samsung de quien habla y mostrando su calendario en la pantalla. Y si esa persona también usa la opción de baja visión en su teléfono inteligente Galaxy, se sincronizará automáticamente con su pantalla para una mejor experiencia de visualización.

Durante el evento también se presentaron los nuevos servicios de SmartThings, entre ellos Family Care,que envía una alerta a otros miembros de la familia si el movimiento de un usuario no se detecta a la hora programada —o si no hay actividad durante un determinado período de tiempo después de la última actividad—. También es posible utilizar el robot aspirador para buscar señales de emergencia, y toda esta funcionalidad está protegida por Samsung Knox.

Esfuerzos continuos para garantizar experiencias confiables

Para completar su visión de “AI Home” para 2025, Samsung mostró cómo está superando los límites de la innovación, priorizando una experiencia confiable para los usuarios.

En primer lugar, Samsung aplicará la seguridad mejorada de Knox a los dispositivos de toda la línea para que los usuarios puedan disfrutar de la experiencia de AI en el hogar con tranquilidad. Específicamente este año, Trust Chain, que forma parte de Knox Matrix, se aplicará a todos los electrodomésticos con Wi-Fi lanzados en 2025. Los usuarios pueden monitorear el estado de seguridad de los productos en tiempo real a través del panel de control en cualquier momento.

Por primera vez, Knox Vault también se aplica a los electrodomésticos, almacenando datos particularmente sensibles del usuario, como contraseñas e información de autenticación, en un chip de hardware separado para garantizar la protección. Además, para protegerse contra posibles ataques cuánticos futuros, la seguridad de Samsung también está equipada con criptografía poscuántica (PQC), que integra Knox Matrix Credential Sync, para sus productos de pantalla.

Otra gran prioridad para Samsung es garantizar que los clientes puedan utilizar las últimas funciones de software en sus electrodomésticos actuales sin tener que comprar otros nuevos. Con Smart Forward, el servicio de actualización de software de SmartThings, Samsung mantiene sus electrodomésticos siempre actualizados con nuevas funciones para mejorar la experiencia del consumidor.

Samsung también está siempre mejorando el mantenimiento de los productos. SmartThings Home Care utiliza IA para diagnosticar el estado de cada electrodoméstico y, si detecta signos de mal funcionamiento, envía una notificación con antelación. Además, un representante de soporte técnico puede brindar orientación sobre las acciones que se pueden tomar de forma remota en función de los resultados del diagnóstico previo. Esta función de soporte ahora se ha ampliado a más países, incluidos Francia, Países Bajos y Canadá, después de Corea y Estados Unidos.

Al integrar estas iniciativas integrales, Samsung cumple con su objetivo de crear experiencias de hogar inteligente más seguras y confiables que los usuarios puedan disfrutar con comodidad y tranquilidad.

