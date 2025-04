Zelenski afirma que dos chinos fueron capturados luchando junto a Rusia #8Abr

- Publicidad -

El ejército ucraniano capturó a dos hombres chinos que luchaban junto al ejército ruso en la región oriental de Donetsk y tiene información de que “muchos más” están con las fuerzas rusas, anunció el martes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski.

No hubo comentarios inmediatos de China. No se tiene constancia de que Pekín haya proporcionado armas ni experiencia militar a Rusia, y no estaba claro si China se había unido a la lucha por iniciativa propia. Rusia permite el alistamiento de extranjeros en su ejército, al igual que Ucrania.

Zelenski declaró que le pidió a su principal diplomático que contactara de inmediato con Pekín. Añadió que China sería el tercer país en ofrecer apoyo militar a Rusia después de Irán, que ha suministrado drones de ataque, y Corea del Norte, que ha suministrado soldados, según funcionarios estadounidenses y surcoreanos.

Apoyo de China a Rusia

China ha brindado un fuerte apoyo diplomático a Rusia desde que lanzó su invasión a gran escala de su vecino en febrero de 2022. Beijing también ha ofrecido un salvavidas económico a través del comercio de energía y bienes de consumo.

Zelenskyy afirmó que se produjo un enfrentamiento con soldados chinos cerca de las aldeas de Tarasivka y Bilohorivka en Donetsk, donde seis militares chinos se enfrentaron a tropas ucranianas. Dos chinos fueron hechos prisioneros, añadió Zelenskyy.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que su ministerio convocó al encargado de negocios de China para exigir una explicación, y dijo en X que “los ciudadanos chinos que luchan como parte del ejército de invasión de Rusia en Ucrania ponen en tela de juicio la postura declarada de China a favor de la paz y socavan la credibilidad de Pekín como miembro permanente responsable del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Alto al fuego en Ucrania

Rusia ha rechazado efectivamente una propuesta estadounidense de detener de inmediato y total durante 30 días los combates en Ucrania, y se cree que ambas partes están preparando una campaña de primavera-verano en el campo de batalla.

«No veo ningún indicio que pueda llevar a un alto el fuego o incluso a la paz, pero veo muchos indicios de que la guerra continuará», dijo Nico Lange, investigador principal del Centro de Análisis de Políticas Europeas en Washington, en un análisis el lunes.

