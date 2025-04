Macario González: La oposición venezolana no busca atajos para cambiar el gobierno #11Abr

- Publicidad -

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español y quien se declara como mediador en la crisis política de Venezuela, cuyas últimas declaraciones fueron dadas en septiembre del año pasado para corroborar que él había intervenido para que el doctor Edmundo González saliera de Caracas y se fuera a Madrid, ahora ha vuelto a los medios para decir que si no hubiera sido por él se habría desatado una guerra civil en nuestro país; pero, eso no es así, porque la oposición venezolana no tiene armas y siempre ha estado empeñada en sostener que el voto es el instrumento constitucional, legal y legítimo para cambiar gobiernos y, por lo tanto, nunca ha buscado atajos.

Así lo expresó a El Impulso el abogado Macario González, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara, quien añadió que ha sido de mal gusto lo dicho por el mencionado dirigente político, por cuanto hasta ahora ningún sector opositor venezolano ha estado propiciando actos violentos, sino todo lo contrario, ya que ha estado apoyando a las manifestaciones de la población, las cuales siempre han sido hechas por personas de convicciones democráticas que han creído en el contenido de las leyes y de la Constitución; pero, en lugar de ser oídas, lo que han recibido es ataques con gases lacrimógenos, perdigones y hasta plomo, siendo muchos los que han sido muertos por el solo hecho de expresar su descontento frente al gobierno.

- Publicidad -

Lea también: Macario González: Es innecesaria una reforma constitucional porque la vigente garantiza la democracia

Antes que mediador, Zapatero es un lobista que le trabaja al gobierno venezolano y recibe buena paga, manifestó Macario González. ¿Por qué no aclara, confirma y precisa lo que el 6 de marzo de 2020 denunció su amiga, la hoy difunta ex senadora colombiana Piedad Córdoba, de que él había recibido una mina de oro en el Arco Minero del Orinoco? Lo que estoy diciendo todavía está en las plataformas digitales y cualquiera que se interese podrá leer las palabras de la también defensora de la revolución bolivariana. Ella dijo textualmente al medio Las Dos Orillas: “Me dijo: A todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos. Y lo que no nos llega por nuestro lado, nos llega por acá.”

Esas palabras dejan muchas interrogantes y sobre todo porque fueron pronunciadas por una persona que estuvo muy vinculada con los dirigentes de la revolución bolivariana, la cual es defendida siempre por Zapatero, añadió González.

Pero, el ex presidente español Felipe González, quien canalizó conjuntamente con Adolfo Suárez y otras personalidades la transición de la dictadura de Francisco Franco a la democracia en su país y líder de la Unión Europea, hace mucho tiempo, señaló precisamente que Zapatero era un lobista a sueldo; pero, el aludido guardó silencio y no dijo nada.

Esos testimonios nos indican que Zapatero no puede estar diciendo que él conjuró la guerra civil en Venezuela, acotó. Venezuela hasta ahora vive en relativa paz y la oposición está a la expectativa porque todavía tiene esperanzas de que la situación se desenvuelva en tranquilidad, porque los sectores opositores han demostrado que están apegados a las leyes y a la Constitución.

Consciente está el pueblo que la oposición venezolana es la más democrática, cívica, pacífica, responsable y respetuosa que critica seriamente a los responsables de esta crisis política, económica y social que ha obligado a unos ocho millones de venezolanas y venezolanos a irse a otros países en busca de mejores condiciones de vida; pero, que todavía cree que el cambio debe producirse en paz, concluyó sus declaraciones Macario González.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí