COLUMNA Ajedrez para Todos – 51- #12Abr

En la historia de los campeonatos mundiales de ajedrez existieron Grandes Maestros (GM) que estuvieron a 1 ó 2 partidas o bien a 1 empate de ser campeones mundiales pero por diversas razones, alguna inexplicables, no lograron destronar al campeón vigente, entre ellos están Victor Korchnoi y David Bronstein, quienes han sido denominados los “campeones mundiales sin corona”. El caso del ucraniano y judío David Bronstein ha sido uno de los más analizados e incomprendidos. Veamos los hechos:

El campeonato mundial de ajedrez quedó desierto o vacío cuando en 1946 fallece en un hotel de la ciudad Estoril, Portugal, el campeón mundial GM Alexander Alekhine, ante este hecho por vez primera la FIDE decide asumir la organización y supervisión de los campeonatos mundiales de ajedrez, liderazgo que mantiene hasta esta fecha del 2025. Sin embargo el primer campeón mundial FIDE no fue por un match contra un retador, sino que la FIDE organizó un torneo con los 6 mejores ajedrecistas de ese momento en 1948, evento que se desarrolló la mitad en La Haya y la otra mitad de las partidas en Moscú evento del cual resultó campeón el soviético Mikhail Botvinnik (1911-1995). La FIDE entonces organiza los torneos zonales y luego en 1950 convoca al Torneo de Candidatos del cual resultó campeón el joven ucraniano David Bronstein, convirtiéndose en el 1er retador oficial del campeón Botvinnik quien desde el torneo de 1948 se había retirado del ajedrez para dedicarse a sus investigaciones universitarias en ingeniería electrónica. El match fue fijado para marzo 1951 en Moscú y se jugó a 24 partidas en la Sala de Conciertos Tchaikovsky a casa llena y si el match finalizó empatado el campeón retiene la corona. El retador Bronstein ganó las partidas 21 y 22 pasando a ser el líder en la puntuación con 11,5 a 10,5 ptos. Bronstein sólo tenía que ganar 1 partida de las 2 restantes o empatar ambas, lo cual inexplicablemente no sucedió. La más polémica fue la partida 23, Bronstein con negras igualó pronto la partida, luego en un final de par de caballos negros contra par de alfiles blancos tuvo 2 oportunidades de empatar la partida y no lo logró, ¿Nervios, presión psicológica, presión del “establishment” comunista soviético ya que Bronstein era judío y ucraniano, mientras que Botvinnik era el “ungido” por el gobierno soviético? Nunca se sabrá. De hecho cuando Botvinnik le toca sellar la movida secreta sello 42. Ad6?! dudosa, cuando la ganadora era 42. Ab1, y está documentado por Salo Flohr que al bajar del estrado Botvinnik habló con él, su “second”, y le dice que selló 42. Ad6 y Botvinnik le agregó: “todo está perdido”. Al día siguiente se reanudó la partida y Botvinnik la gana, así luego hacen unas cortas tablas en la partida 24 quedando el match empatado 12 a 12 y Borvinnik retuvo su título mundial. David Bronstein fue un notable GM pero siempre fue subestimado o mal tratado por la Federación Soviética de Ajedrez.

LA CAMPEONA MUNDIAL JU WENJUN LIDERA EL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENINO DE AJEDREZ

El campeonato mundial femenino de ajedrez FIDE se está celebrando del 1º. al 23 de abril 2025 entre la campeona mundial WGM Ju Wenjun con ELO de 2561 (defiende su título) contra la retadora oficial WGM Tan Zhongyi con ELO de 2555 y ambas con 32 años de edad; este evento se acordó jugar el match a 12 partidas y tener como sedes las ciudades de Shanghái (las primeras 6 partidas, ciudad donde nació Wenjun) y la ciudad de Chongqing (las 6 restantes partidas, ciudad donde nació Zhongyi). El tiempo de control en el reloj es 90 minutos para las 40 primeras movidas a “finish” con 30 segundos de incremento.

A esta fecha (11/04/2025) se han jugado en Shanghái las 6 primeras partidas del match y la campeona mundial JU Wenjun ha tomado sólida ventaja de 4 ptos a 2 ptos sobre la retadora Zhongyi ya que Wenjun la ha vencido en las partidas 3, 5 y 6, empatado las partidas 1 y 4 y sólo ha perdido la partida 2. La retadora se ha visto superada por Wenjun en particular en finales de torres y en otro final de caballos e inclusive Zhongyi se ha visto con preparación inferior en la apertura de las partidas 3 y 5. El match finalizará cuando alguna de las 2 competidoras acumule 6,5 ptos.; del 10 al 12 de abril ambas competidoras y sus equipos de asistentes tendrán que viajar a Chongqing donde se reanudará el match con la 7ª) partida el domingo 13/04/2025, la 8ª) el lunes 14 y el 15/04/ las dos GMs chinas tendrán su 3er día de descanso. Veremos de que está hecha la retadora Tan Zhongyi si por jugar en su ciudad natal le favorece el ambiente acortando distancias en el resultado del match o si por el contrario la campeona Wenjun no le afecta jugar en cancha contraria como ya lo demostró en el match del 2023 con este mismo formato de sedes cuando derrotó a su misma rival Zhongyi reteniendo su título de campeona mundial femenina de ajedrez.

¿Comentarios a esta columna? Escriba a mi e.mail: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

