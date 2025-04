OPINIÓN Diarios Escatológicos: Del Último de Nosotros a lo Último de Nosotros #21Abr

- Publicidad -

Al resteado.

«La mente humana es capaz de todo:

- Publicidad -

Porque todo está en ella, todo el pasado y todo el futuro.»

Joseph Conrad

“La incapacidad de pensar, es una amenaza más peligrosa…

…que la ignorancia misma.»

Theodor Adorno

«El derecho sin moral, es la misma ley aplicada como tiranía…

…El deber es el alma de todas nuestras libertades.»

Bertrand Russell

«No son solo los grandes crímenes los que destruyen las democracias,

sino la acumulación de pequeñas renuncias, silencios cómplices y acomodos tácticos.”

(La Banalidad del Mal)

Hannah Arendt

5:55 am

Anoche, en la calle, se sintió una gata malparida chillando como una niña, y la alarma escandalosa de un automóvil malparido que no se apagaba solo por el gran carajo del dueño que tal vez borracho, no supo qué pasaba fuera en el camino. Una ciudad menos abundante anda por sus calles, ahora más vacantes y evacuadas. A nadie extrañó, que el país extenuado por una autocracia, estaba hoy menos poblado por la feroz migra que parece infinita de no haber una nueva perspectiva en el panorama complicado venezo-landro.

Tampoco extrañó el trasnoche que ambos tenemos cuando solo yo tengo trabajo y a mi mujer como ama de casa le toca los encargos de hogar pues el empleo disminuye y hay que cuidar a los tripones, ahora sin colegios, ni profesores, estos últimos, que se fueron al carajo, pues era mucho mejor morirse en el intento de procurarse una vida, que morirse de mengua, sin nunca tener alguna subsistencia digna, que pudiera llamarse así.

7:23 am

Cada aurora yo amanecía acabado, más por lidiar con lo odioso del país, que del brío físico mental necesario para las exigencias de la jornada laboral. Como docente asesor de un ente oficial, lo abolido de las reglas académicas dan al traste con los nimios presupuestos pedagógicos, y estos presupuestos fantasmas, que no llegan a los jóvenes, dan al traste con la educación formal (ni hablar de la educación no formal e informal), de los estudiantes y de la multitud, valga decir, de la futura población tanto tradicional como profesional del país.

Un mejor estadista tanto como un mejor educador, velan pensando que el futuro es valioso y un mecanismo esencial de partida para el presente participativo de la sociedad en general, con cada sector, por supuesto, con su propio papel activo. Por el contrario, un país que resalta por su desorganización, es inicuo para ningún plan de inversión de país posible.

9:21 am

Cuando suenan los cuarteles y las calles y la abstención de los posibles sufragios van a la mano con la incertidumbre del instante, cada segundo es una contingencia para que el cambio venga a por nosotros a llevarnos de la mano al nirvana democrático. Las confusiones están en los opositores que defienden ir a votar, pero haciéndose la vista gorda con el 28 J. Una nación que de entrada lleva lustros quebrada, favorece al que más apuesta al caos y la democracia apuesta más a lo inverso, que es en dos platos o palabras, el orden institucional.

12:01 pm

Han pasado horas, y lo único que cambia es el reloj, ese instrumento mecánico con que el hombre fragmenta su incertidumbre. No puedo hacer mucho más con la simpleza a la que, al fin, no tengo donde colocar. Hablar de colocarse descolocado, es como bailar salsa con música rock. Mientras disertaba entre lo correcto y lo erróneo, llegó la hora de colocar algo en la barriga. Pero los gustos no pagan el costo del alimento por las nubes, que planean con las alas de Ícaro para volar alto hasta quemarse en los fuegos del rey sol.

A veces me conformo con una papa rellena que venden en la esquina que trae tantas vainas dentro que una amibiasis no estaría lejos de ser otro de los ingredientes. En un hogar promedio se come una sola vez por día, con suerte dos veces, pero rara vez, los tres golpes. En la casa del pez que escupe agua, se come mucho de todo, sobre todo de lo que no comen sus paisanos, en este territorio en donde preside Jalisco, el monarca de los roedores.

1:35 pm

Se acerca el juego de ida de cuartos de la Champions donde el Real Madrid va con la empalizada caída. En Venezuela, medio mundo y Edmundo son madridistas, y el resto no sabe qué es fútbol o política, y no le importa. Por aquí, los madridistas, como mi hermano, sufren cuando el equipo pierde, aunque saben que no se puede ganar siempre, pero a los fans solo les gusta vencer, caer, es para los indeseables. Por eso, el gobierno quiere que la oposición quede disminuida, (como el Real Madrid), en las apócrifas elecciones capicúas del 25-M-25.

3:33 pm

Es el momento de posponer todo para hacer nada y me pongo a procrastinar, lo que significa posponer-aplazar tareas y compromisos por actividades más gratificantes e inanes. Esto puede traer secuela negativa: estrés, ansiedad y pérdida de oportunidades. Pero para evitar el mareo socialista se puede usar técnicas efectivas para lidiar con la procrastinación y mejorar la productividad, por ejemplo: Regla de 2 minutos: Si una tarea toma menos de dos minutos, hazla de inmediato; Técnica Pomodoro: Trabaja en intervalos de 25 minutos seguidos de breves descansos; Establecer SMART: Asegura metas Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y de Tiempo definido; Autorregulación emotiva: Manejar estrés y ansiedad, reduce el procrastinar.

5:50 pm

La tarde cae con un color melocotón que anima el arrojo. Se derrama hasta la mirada como confitura de durazno untada en pan integral. En la isla donde habito, el mar y el cielo, suele encajarse como un sándwich en el horizonte y amarse hasta hacerse uno solo. Es un regocijo que quita el aliento con su dulce colorido natural de la creación y el cosmos.

Con el sol en retirada y la noche en ciernes, voy hasta la plaza Bolívar antes de irme a casa, pero no veo héroes de independencia, solo ciudadanos heroicos que intentan pasar incólumes y desapercibidos como parias, el brete tiránico.

6:50 pm

Llegué a casa y mi esposa me esperaba con la misma cara de hace veinticinco años. Una que ya ha dicho tanto que ahora no dice más, y yo que de tanto maldecir la nada, ahora solo la escucho cada vez que la veo al derredor. La nada tiene forma, el vacío. Las amas de casa la conocen muy bien, porque se la encuentran en la alacena, en el bolsillo, en los servicios públicos y en la esposa que tiene que dar las joyas de la corona para alimentar a los tripones muertos de hambre y al marido desempleado hasta de las funciones de pareja. Al final, la costumbre gana y una le coge el gustico de darla y el otro se saborea el placer de no hacer un carrizo, que no sea, ver la TV y comer papitas. La vida es una tómbola.:

7:00 pm

El sol ha caído y la noche se viste con su manto gris. Las calles reflejan la penumbra de una nación sumida en la incertidumbre. Las conversaciones en las plazas Bolívar giran en torno a los fantasmas del pasado y los espejismos del futuro. La gente camina con la mirada baja, atrapada entre el peso de la rutina y el tenue susurro de una esperanza aún viva, aunque maltratada.

9:30 pm

La televisión enciende luces artificiales en las casas donde la oscuridad ha tomado el espacio. Las familias se reúnen en torno a cenas frugales y, en lugar de palabras, reina un mutismo que narra historias de sacrificio y despojo. Cada plato ocioso es un memorándum de cómo el poder autoritario ha colonizado no sólo las mesas, sino también los sentidos de una población que, aunque golpeada, se resiste.

Moraleja:

La vida en Venezuela se ha convertido en un desafío constante de adaptación. Frente a unos sufragios espurios y un futuro incierto, la verdadera arma del pueblo es su capacidad de mantener vivos los valores demócratas y su voluntad de cambio. Por cada acto cotidiano de firmeza, por cada fallo de no rendirse, se crean las bases de una liberación que trasciende el momento actual.

El reloj marca la hora, pero es la acción humana la que define la historia. Venezuela, hoy más que nunca, necesita que su gente trascienda el miedo, la apatía y la incertidumbre para construir un mañana en el que las vías vuelvan a colmar de vida, las aulas de enseñanza y los hogares de posibilidad. Porque incluso en los tiempos más oscuros, la determinación, se pierda o se gane, nunca es en vano.

MAFC

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí