OPINIÓN Ignorancia y Resurrección #22Abr

- Publicidad -

«Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que murieron” 1 Cor.15:20

La verdad no podemos negar que este domingo 20 de abril se cumplió un años más de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello nos vamos a ocupar de dicho tema con la finalidad de intentar remover el sentido espiritual del lector que quisiere aprender y abandone la ignorancia acerca de la resurrección

- Publicidad -

El concepto de ignorancia es tan sencillo como el concepto de sabiduría. Es decir, en ningún momento emiten juicios de valor, solamente presentan su significado. Lo que sucede es que nuestras percepciones personales agregan al concepto pasiones, sentimientos y estados emocionales por los que estemos pasando. IGNORANCIA según Wikipedia. “Falta de conocimiento, experiencia o educación. Conciencia de no saber algo específico, racional. Aclara que puede haber ignorancia deliberada, intencional para evitar responsabilidades legales, morales y hasta espirituales”

Es un hecho entonces encontrar tantísima ignorancia en el mundo de la cristiandad. Y las razones pueden ser múltiples, pero que ahora no mencionaremos por cuanto no es necesario. Lo que nos asiste ahora es el deseo sincero, ponemos a Dios por testigo, que aunque sea uno que tenga a bien leer estas humildes reflexiones, despierte dentro de sí el dese de conocer un poco más acerca de la verdad verdadera. Acerca de la RESURECCIÓN y sus implicaciones. Por ello es de vital importancia presentar el concepto tal cual como lo definen todas las academias que tratan el tema de las normas ortográficas en el mundo. “La resurrección es el acto de volver a la vida de cualquier persona o animal después de la muerte”



Y para que no quede ninguna duda y menos argumentos disímiles que subestimen y minimicen el acto de resurrección de los muertos. Ojo, las no su supuesta ascensión al cielo al morir, como dice la tradición heredada de la filosofía greco-romana, allí tienen muestra suficientes ofrecidas por Dios a través de su SANTA PALABRA. Juan 20:16-18: Describe la aparición de Jesús a María Magdalena después de su resurrección. 1 Corintios 15:4-8: Jesús se la aparece a varios discípulos, incluyendo a Pedro y a los apóstoles, como prueba de su resurrección. Hechos 1:3: describe las apariciones de Jesús a sus apóstoles después de su resurrección. Explica y demuestra que estuvo con ellos durante 40 días, confirmando su existencia y sus enseñanzas e incluyendo a más de 500 personas.

Mis estimados, para ser más específico, y con deseo sincero de ilustrar a aquellos que siguen negando peligrosamente la posibilidad de abandonar su ignorancia acerca de este importante tema, Jesús resucitado se le aparece a once de los discípulos (menos Judas Iscariote) y les encarga… “Hacer discípulos de todas las personas y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.” Lo que es conocido como la Gran Comisión. Mateo 28. Pero Lo extraordinario de este capítulo. Y esto es especialmente para aquellos que critican que nosotros tratemos de enseñar, ilustrar y convencer a todo el mundo, es que DIOS da la orden. No sugiere, no recomienda, no induce. Ordena. “Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” ¿Amén?

Es evidente que una vez llegada la muerte hay que esperar la resurrección. PENDIENTE. OJO. No hay viaje para el cielo de manera inmediata como lo pregonan algunas religiones. ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante! ¡SEGUIREMOS SOBRE EL TEMA!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí