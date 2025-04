OPINIÓN Ignorancia y resurrección -Parte II- #29Abr

- Publicidad -

“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él” 1 Tes. 4:14

Cuando cursé estudios de derecho en la Universidad de Carabobo, los cuales no pude culminar, aprendí a utilizar una expresión que me llamó mucho la atención. Muy usada por los abogados que dice, “La ignorancia es atrevida”. Lo cual es una gran verdad. Sobre todo cuando se asume un criterio dudoso a sabiendas que pueden haber verdades que están por encima del que pudiésemos sostener. Y este es el caso del fenómeno, del milagro de la resurrección. Que aun cuando está perfectamente claro en la Palabra de Dios, asumimos criterios que nos vienen de la tradición, entonces adicionamos explicaciones absurdas. Es por ello que en estos casos se aplica el decir de los abogados: “La ignorancia es atrevida” ¿Verdad Wilfredo?

“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él” 1 Tes.4:14. ¡DIOS mío! ¿Qué interpretación puede tener esta afirmación salida de la boca de Dios? ¿Es acaso una mentira lo que DIOS está enseñando? Allí está todo lo que debemos saber. Pero hay una tendencia poderosa que lidera el que se rebeló contra Dios en el cielo que se empeña en hacer creer a millones de cristianos. Y LO HA LOGRADO, que un “alma buena” sale del muerto y se va con Dios al cielo o peor al infierno. ¡Por favorrrrr!

Mi amigo Miguel me hizo una observación en la cual me manifiesta no estar de acuerdo conmigo en el comentario que expuse acerca de la muerte en el artículo anterior. Pero lo que dije no lo digo yo, es Dios quien es su Palabra, que está expuesta en las SAGRADAS ESCRITURAS lo enseña. Cuando María Magdalena se encuentra con el Señor una vez resucitado y le va abrazar los pies. «Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido al cielo, a mi Padre; pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre …». ¿Cómo entonces hay quien enseña que cuando Cristo muere se va al cielo y de paso se lleva al ladrón bueno que se arrepintió? No es así.

Si Dios en la BIBLIA dice “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero” 1 Tes. 4:16-17. Eso está muy claro. Eso es lo que sucederá. ËL no se lleva a nadie cuando muere. En ninguna parte se encontrará esa acción. Muchos lo justifican con el llamado “Rapto secreto” Pero resulta que Dios no hace nada en secreto. Para mí es atrevido afirmar que Dios se los lleva al cielo cuando mueren. En la Palabra de Dios por ninguna parte dice que los muertos se van al cielo al morir. Entonces ¿Por qué enseñan eso en muchas iglesias cristianas?. Creo por ignorancia. Porque se empeñan en ignorar lo que claramente está expuesta en el Libro guía de Dios. Los cristianos en su mayoría no se detienen a meditar, considerar y equiparar textos en su debido contexto. Tampoco se motivan a escudriñar las escrituras como lo recomienda Dios y es por ello que pasan de largo las verdades que Dios expone. “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron”1Tes4:15

Amigos cuando Dios dice que “no precederemos a los que durmieron” Está diciendo que quienes estemos vivos cuando él venga, no nos adelantaremos para ir al cielo sino que iremos juntos por cuanto el Señor los resucitará en la Primera resurrección y tantos muertos en Cristo resucitados y vivos que han quedado, nos iremos simultáneamente al cielo. Lo que indica que según la Biblia, según lo que Dios dice y enseña ninguno de nuestros amados muertos están en el cielo ni en ninguna parte. Están en el sueño de la muerte. Están descansando. Están durmiendo. Según la Biblia solo Moisés, Enoc y Elías… certifica que están en el cielo. ¡Hasta el próximo Artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]

