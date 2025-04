Pacto Unitario de Gremios en Lara llama a vestir de negro en protesta del 1ro de mayo #29Abr

- Publicidad -

El Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del estado Lara ha convocado a una protesta masiva para el próximo jueves 1ro mayo a las 9:00 de la mañana en la Plaza Altagracia de Barquisimeto. La convocatoria, anunciada por Deborah Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA y miembro del pacto, busca visibilizar la crítica situación salarial y de seguridad social que enfrentan los trabajadores en la región y exigir respeto a su dignidad.

Velásquez enfatizó que esta movilización anual adquiere este año una particular urgencia ante la falta de respuestas a las reiteradas denuncias realizadas por los diferentes gremios y sindicatos ante las instancias correspondientes.

«Hoy nos encontramos acá reunidos en el pacto con una representación plural, democrática y apegada a lo que significa el sector que representa. Y por eso estamos haciendo una convocatoria para el jueves primero de mayo«, declaró Velásquez.

La representante gremial señaló que la situación de los trabajadores en Lara es «crítica desde el punto de vista salarial y desde el punto de vista de la seguridad social«, una problemática que ha sido denunciada en múltiples ocasiones sin obtener soluciones efectivas.

Color negro: señal de protesta

En señal de protesta y duelo por la falta de atención a sus demandas, se ha convocado a los participantes a vestir de negro.

«Nos va a identificar el color negro porque los trabajadores estamos de duelo. De duelo porque no hemos recibido respuesta a lo que hemos solicitado en reiteradas oportunidades, pero que estamos obligados en voz alta a seguir haciendo la denuncia», afirmó Velásquez.

La convocatoria se extiende a todos los sectores de la sociedad, incluyendo trabajadores formales e informales, amas de casa y ciudadanos en general, al considerar que esta es una «lucha por la dignidad y por el respeto de cada uno de los ciudadanos«.

«Como representante de cada uno de los sectores que formamos parte del pacto no podemos quedarnos de brazos cruzados, silentes, ante la calamidad que está viviendo cada uno de los sectores que representamos. Estamos obligados para que la historia diga que no hicimos caso omiso, fuimos indiferentes. No, aquí está la voz de cada uno de los sectores que representamos, activa exigiendo respuesta a lo que hemos venido planteando a lo largo de todos estos años», sentenció Velásquez.

