VIDEO | José Guerra: Empleados públicos ganan entre 40 y 50 dólares al mes #29Abr

El economista José Guerra ofreció este martes 29 de abril una contundente radiografía de la crisis laboral que atraviesa Venezuela, destacando la condición laboral en la que viven los pensionados y trabajadores de la administración pública. En sus declaraciones, Guerra no dudó en señalar la gestión económica de los últimos años como la principal responsable de esta situación.

«Más de 5 millones y medio de pensionados del Seguro Social devengamos una remuneración de 1 dólar con 20 centavos mensuales», lamentó Guerra, quien también detalló que más de 4 millones de trabajadores de la administración pública subsisten con salarios promedio de entre 40 y 50 dólares al mes.

Para dimensionar la magnitud del problema, el economista presentó en sus redes sociales cifras sobre los ingresos petroleros del país durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (1999-2020), los cuales alcanzaron la astronómica suma de 1.13 billones de dólares.

«Eso no quedó nada, la gastaron, robaron, transfirieron, donaron, despilfarraron esa cantidad», aseveró Guerra.

Deuda pública

Asimismo, criticó el incremento exponencial de la deuda pública, que se cuadruplicó, pasando de 35 mil millones de dólares a 130 mil millones en 2022. Ante la justificación gubernamental de las sanciones como impedimento para aumentar los salarios, Guerra fue enfático: «Las sanciones comenzaron en el 2019 y ustedes recibieron esta plata antes del 2019, prácticamente, no tienen excusa», refirió.

El economista también puso en tela de juicio la Ley de Protección de Pensiones, promulgada el año pasado, que obliga a las empresas privadas a contribuir con hasta un 15% del gasto de nómina para un fondo de pensiones.

«Maduro, ¿dónde están los reales? ¿Dónde están los reales de la ley de pensiones? Porque al trabajador no le ha tocado nada, yo que soy pensionado a mí no me ha tocado ni un céntimo», reclamó.

Aumento salarial digno

En su análisis, Guerra subrayó que cualquier aumento salarial debe estar directamente vinculado a la cesta alimentaria, como lo establece la Constitución, para garantizar una vida digna a los trabajadores.

«Ya basta de esta política hambreadoras, necesitamos un aumento real, un salario digno», exigió.

Finalmente, el economista abogó por una nueva política económica y una transición política como elementos fundamentales para revalorizar a la clase trabajadora venezolana.

«Dejen el miedo a la transición política, el país requiere un cambio para poder hacer efectivo este proceso social de revalorización de la clase trabajadora venezolana, tanto los que están antiguos como los que están jubilados. Llegó la hora de los trabajadores venezolanos«, concluyó Guerra.

— Elimpulso.com (@elimpulsocom) April 29, 2025

