OPINIÓN Iglesia católica y poder terrenal #1May

“…La mayoría de las personas no sabe que entre 1870 y 1929, la Iglesia no poseyó ningún territorio físico, todo quedó bajo la soberanía italiana…”

Jorge Puigbó

La gran disyuntiva, el gran reto de la Iglesia Católica, así como de cualquier otro credo religioso, a través de la historia ha sido poder conservar un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, la tentación del poder y la política, siempre ha sido grande. Todos sabemos que la Santa Sede está presidida por el obispo de Roma, a quien se le da el título de Papa y por tanto allí reside su poder central. La actual conformación del Vaticano como estado independiente y a la vez como centro espiritual de una religión que se estima tiene 1.406.000.000 fieles, información proporcionada por el “Vatican News”, pareciera funcionar adecuadamente, cuestión demostrada desde hace decenas de años.

El motivo orientador de este artículo es recordar porqué la Iglesia se estableció en Roma y releyendo confirmamos que la respuesta es tan larga como los siglos transcurridos para su asentamiento definitivo, aun así, resumiendo mucho, podemos afirmar que, para el siglo 1 D.C., ya existían cristianos en esa ciudad, a pesar de la cruel persecución de la cual eran objeto y confirmar que, con el paso del tiempo, y la prédica, se incrementó la cantidad de fieles en esa capital, sobre todo con la llegada de los apóstoles, san Pedro en el año 42, y san Pablo años después, el primero obispo en Antioquía por largo tiempo, se le considera el primer Papa de la Iglesia. Los dos fueron asesinados bajo el gobierno de Nerón, siendo el primero crucificado y el segundo decapitado. Desde Roma, alrededor de los años 60, san Pablo menciona, en su famosa carta a los Colosenses, que san Marcos estaba con él, lo que demuestra la existencia de un esfuerzo conjunto para llevar el mensaje de Cristo a la capital del imperio, acatando así sus exigencias. Asimismo, San Pedro escribe su carta (1,5-13) y dice: “Os saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a vosotros. También os saluda mi hijo Marcos…” A Roma la llamaban Babilonia los antiguos cristianos, sirva para aclarar.

Luego de asesinados los dos apóstoles son enterrados en una colina de nombre “Vaticanus”, vocablo proveniente del dios etrusco, derivado a su vez de “vaticinium”, el arte de la adivinación que practicaba este pueblo, de allí la palabra vaticinio de uso común entre nosotros, ese lugar formaba parte a su vez del llamado “Ager Vaticanus”, situado en la margen derecha del río Tíber.

Debido al martirio y muerte de Pedro, el emperador Constantino en el siglo IV levantó una basílica para conmemorar el hecho, lo cual definió, en ese entonces, el lugar donde se desarrollaría y asentaría la Santa Sede con el paso de los siglos. Sin la existencia y conversión al cristianismo de Constantino hubiera sido muy difícil la expansión de esa religión, él impuso la libertad de culto, permitiendo su existencia y , para ello, se apoyó legalmente en el llamado Edicto de Tolerancia de Serdica, dictado en el año 311 por el emperador Galerio el cual puso fin a la persecución a los cristianos en el Imperio romano, luego, pasado un tiempo, él se reunió con Licinio, emperador del Imperio Romano de Oriente y promulgaron el Edicto de Milán en el año 313, extendiendo la libertad de culto. Constantino, continuó su labor convocando en el 325 el Primer Concilio de Nicea donde se consiguió unificar la doctrina cristiana, quedando condensada en el dogmático Credo de Nicea, Origen del Credo actual. Es necesario recordar que, una vez concluida la persecución contra los cristianos, este emperador cedió al Papa el palacio de Letrán, que incluía a San Juan de Letrán la iglesia más antigua del mundo y es allí el sitio que durante un período de 1000 años fungió como la residencia oficial y sede de la Iglesia Católica hasta que en el siglo XIV se trasladó al Vaticano.

Progresivamente, producto de circunstancias y procesos históricos complejos por las cuales atravesó Europa durante siglos, una continua tensión entre reinos dominantes y pueblos que invadían los territorios, continuas guerras, alianzas convenientes, las Cruzadas, la Iglesia Católica se vio arrastrada a participar y su poder terrenal fue creciendo a medida que pasaba el tiempo y se involucraba, cada vez más, en las acciones bélicas y políticas, es así que durante un período largo de siglos, comprendido entre el 756 y el año 1870, gracias a la conveniente alianza, en contra los Lombardos, con el rey de los Francos, Pipino “El Breve”, el monarca agradecido, decide donar a la Iglesia unos territorios que corresponderían a lo que hoy se denomina Italia y que constituyeron los Estados Pontificios, quedando estos bajo la autoridad del Papa Esteban II, este territorio hoy correspondería a las regiones italianas de Lacio, Las Marcas, Umbría y Emilia-Romaña. La adquisición determinaría un crecimiento muy grande del poder temporal del Papado y va a condicionar muchas de sus actuaciones terrenales y sus relaciones con otros reinos o estados, conservando indudablemente su organización y autoridad religiosa.

Este poder terrenal de la Iglesia, débil militarmente hablando, no podía sostenerse indefinidamente y es así que, al caer el imperio franco de Carlomagno en el 843, quien se había erigido protector de la Iglesia, ésta queda desasistida y expuestas sus inmensas riquezas a la ambición de sus enemigos, viéndose en la necesidad de desarrollar una gran habilidad diplomática para mantener protegido su territorio, autonomía e integridad, lo logró hasta la llegada del “Risorgimento” lo cual marcó el fin de los Estados Pontificios, hecho ocurrido a mediados del siglo XIX cuando los líderes Giuseppe Garibaldi, Camillo Cavour y el rey Víctor Manuel II, se empeñaron en unificar Italia en una sola nación. En 1860 ya solo quedaba Roma y la región de Lacio bajo el control del Papa, pero en 1870, sin la protección de las fuerzas militares francesas afectadas por la guerra contra Prusia, el ejército italiano invadió Roma, declara a la ciudad como capital y mil años de dominio de la Iglesia sobre los Estados Pontificios cesaron. La mayoría de las personas no sabe que entre 1870 y 1929, la Iglesia no poseyó ningún territorio físico, todo quedó bajo la soberanía italiana y fue, en ese último año, luego de múltiples y prolongadas negociaciones del papa Pío XI con Benito Mussolini, que se resolvió la llamada “Cuestión Romana”, cediendo Italia 44 hectáreas de la ciudad de Roma para constituir la Santa Sede, un estado independiente, lo cual quedo contenido en las cláusulas de los llamados Pactos de Letrán.

Europa siempre ha sido un continente sumergido en conflictos constantes, solo basta leer la Historia, pensar que alguna institución pudiere haberse escapado de esa convulsa realidad es ilusorio. Hoy continúa la función, para muestra: “…Hermano, no somos sacerdotes de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. El patriarca no puede convertirse en el monaguillo de Putin», fuerte reclamo del difunto Papa Francisco al Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en conversación telefónica con motivo del apoyo de este último al dirigente ruso (Il Corriere della Sera). Al cesar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios…que difícil el equilibrio.

