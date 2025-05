OPINIÓN ¿Vas a seguir con ese tema…? #6May

- Publicidad -

«Los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero, y la resurrección de entre los muertos… son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección» (Luc. 20: 35, 36,)

Sí. Fue mi respuesta para un amigo que me preguntó acerca del tema sobre el cual iba a hablar en el próximo artículo y le dije que sí, que si seguiría hablando sobre ello. Y acoté… por cuanto tengo fe en que alguna persona sincera y creyente de Dios. Perteneciente a cualquier denominación cristiana. Que sin darse cuenta vive anclada en enseñanzas equivocadas, pueda aclarar su entendimiento, pueda prestarse para que el ESPÍRITU SANTO de DIOS obre en él y guarde para sí la verdad verdadera. Para que cuando se enfrente a la muerte, no se llene de angustia buscando entender lo que no enseña Dios en su Santa Palabra. Por cuanto una enseñanza no basada en lo que Dios enseña, puede ser muy bonita y optimista pero si no tiene asidero bíblico es una mentira. Cuando usan un texto para crear una doctrina que adopta toda una congregación cristiana y no lo colocan en su debido contexto se convierte en un pretexto.

Comparemos. Los niños cuando comenzamos a estudiar llegamos al primer grado sin saber nada. Poco a poco tomados de la mano de la maestra vamos aprendiendo muchas cosas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Las partes del cuerpo humano y mucho de ortografía. Polinomios, química, física, inglés etc. Y así vamos acumulando conocimientos. Luego de ser evaluados, escalamos los siguientes niveles superiores, hasta llegar a ser excelentes universitarios y profesionales exitosos. Pero siempre estará la figura del maestro. Ese, que presenta la teoría con mucho empeño, corazón y nos conduce a la práctica, para alcanzar lo más alto del pódium en la realidad educativa y para la vida.

¿Entonces por qué no sucede lo mismo con las enseñanzas del Maestro de maestros que es Dios mismo. Cuyo Manual, GPS, Guía de la vida o sea La SANTA BIBLIA está en nuestras manos desde siempre? Vean lo que él mismo dice… «Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, siendo Señor y Maestro,… he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo… de verdad les digo, que el que me sigue no anda a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida” Juan 13:13-17. “Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él”. Juan 4:16. Eso sucederá aceptando su enseñanza. “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Jesús ofrece una vida abundante a aquellos que lo siguen y siguen sus instrucciones de vida. Juan 10:10. “Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes”. ¿Más claro? Filipenses 4:9. «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti” Salmo 32:8. ¡Sin desperdicio!

Amigos, el acto de ignorar la verdad, de ignorar los designios de Dios y de la su Ley moral escrita con su propio dedo no nos exime de su cumplimiento. Esto es un axioma de la vida jurídica. Entonces, no ignorar lo que Dios trata de enseñarnos obtendremos “bendiciones hasta que SOBREABUNDEN”. Para acerrar por los momentos miren como concluye su evangelio. “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación» Juan 5:28,29. Una afirmación sin desperdicio «los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida» (Juan 5: 29) Esto simplemente quiere decir que no estarán, pues, presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. ¿Cuántos dicen amén? ¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

