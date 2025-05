Encovi: 73% de los hogares venezolanos está en situación de pobreza #7May

- Publicidad -

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2024 revela una preocupante radiografía de la seguridad alimentaria y la salud en Venezuela. Trino Márquez, sociólogo y profesor de la UCV, y Julio Castro, infectólogo y miembro de la Red de Médicos por la Salud, hablaron a Unión Radio sobre los hallazgos clave del estudio.

Márquez señaló que, según proyecciones, la población venezolana se sitúa en 29.3 millones, con una disminución del número de integrantes por familia debido a la migración. La encuesta revela que el 73% de los hogares se encuentra en situación de pobreza de ingresos, afectando a más de 21 millones de personas.

Castro destacó la vulnerabilidad en el acceso a la salud y medicamentos. El 56% de quienes necesitan medicamentos deben pagarlos de su bolsillo, evidenciando la ineficacia de los programas públicos de salud. «En hipertensión y diabetes puedes gastar 25-30% de tu ingreso familiar solo en medicamentos», afirmó, lo que agrava la vulnerabilidad. Además, alertó sobre el resurgimiento del deterioro en el abastecimiento de insumos hospitalarios.

Márquez resaltó que la incorporación de la mujer al trabajo disminuye la vulnerabilidad y la pobreza. Subrayó la importancia de la educación como motor para salir de la pobreza. «Uno de lo datos que me pareció interesante en el estudio, es que cuando la mujer se incorpora al trabajo, la vulnerabilidad y la pobreza disminuye, una estrategia fundamental es que las mujeres se incorporen a trabajar y allí hay un conjunto de datos que son representativos y contundentes».

Castro advirtió sobre la inequidad en el acceso a la consulta médica: «la vulnerabilidad y la pobreza no se disminuye linealmente, hay una equidad. Existe una disparidad en el acceso de la consulta médica, en el 2024 el 73% de las personas no pobres que tenían un problema de salud consultaron, en comparación con el 60% de las personas pobres y el 64% de los pobres no extremo, eso se ve en los diferentes puntos que evaluó Encovi».

Márquez concluyó que se requiere una intervención más activa del Estado, con políticas públicas sociales más eficaces y focalizadas en atender la vulnerabilidad. El estudio destaca la necesidad urgente de abordar las problemáticas identificadas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Dijo además que «la pobreza ha disminuido en aquellos sectores que están trabajando en el campo informal, los que asumen emprendimientos porque la calidad del trabajo se ha deteriorado, tanto que la gente lo que consigue son trabajos de poco ingreso, pero tiene el problema de donde conseguir seguro social, cómo acumula para asegurarse un futuro digno cuando llegue a la vejez pero este problema solo lo debe arreglar el país y el Gobierno».

