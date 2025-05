VIDEO | Valeria Núñez, la chica nómada que viaja en moto con su perrita UMA: Se necesita muy poco para ser feliz #9May

- Publicidad -

A bordo de su motocicleta y acompañada únicamente por su fiel perrita UMA, Valeria Núñez dejó atrás su vida estable en Argentina para emprender un viaje, que hasta ahora, tiene fecha de regreso en 2030. Su objetivo es ambicioso y lleno de simbolismo: recorrer toda América desde Ushuaia hasta Alaska. Pero más allá de la meta geográfica, su viaje es una transformación personal, una forma de vivir el presente con libertad, valentía y gratitud.

“Si me preguntan hoy cómo me veo, yo me veo viajando en moto toda mi vida. Ojalá, ojalá con UMA”, dice con firmeza en una entrevista exclusiva para El Impulso. La joven argentina partió el 27 de diciembre de 2023 y desde entonces ha atravesado varios países hasta llegar a Venezuela, donde se ha sentido profundamente conmovida por la hospitalidad y el cariño de su gente.

Quiere conocer más de Venezuela

Valeria había planeado quedarse solo un par de meses en el país, pero tras apenas cinco días ya sabía que no podría marcharse tan pronto. “Este país es enorme, tiene muchísimo para conocer. La gente nos empezó a recibir con tanto amor, con tanta calidez, que dije: me quiero quedar más”, confesó.

Lo que comenzó como una búsqueda de libertad se convirtió también en un proyecto de vida. Con el nombre Una chica nómada, Valeria documenta cada etapa de su travesía en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, lo que le permite sostener económicamente su aventura a través del apoyo de sus seguidores.

Su historia no estaría completa sin UMA, su compañera canina. “Cuando decidí viajar, me puse en la búsqueda de una butaca para que ella pudiera venir conmigo. La entrené durante dos meses. Y cuando estuvo lista, supe que era el momento de salir a recorrer el mundo”.

Sin planificación, ni rutina, para recorrer América

En cada paso de su camino, Valeria recibe muestras de solidaridad espontánea. Desde un conductor argentino que le regaló dinero para combustible en un semáforo en Mérida, hasta familias venezolanas que le ofrecen alojamiento, comida y compañía. “Me gusta fluir con lo que la vida me va ofreciendo”, asegura. Así, sin un plan rígido, deja que la ruta y las conexiones humanas guíen su destino.

Actualmente se encuentra en Barinas, luego de una parada en Varinitas donde fue acogida por una familia que, encantada con su energía, le pidió quedarse más de lo planeado. Su próximo destino es el mar: espera celebrar su cumpleaños el 12 de mayo en la playa de Tucacas antes de continuar hacia el norte.

Una muestra de ir por lo que amas

Para quienes sueñan con hacer algo similar pero sienten miedo, su mensaje es claro: “Hacelo. Con lo que tengas, como puedas. Confía en vos. Apostá por tu sueño, porque nadie más lo va a hacer por vos. Si tenés miedo, hacelo con miedo”.

Valeria espera llegar a Alaska en 2028, pero más allá de la meta, lo importante es el viaje. “Empecé a darme cuenta de que se necesita muy poco para ser feliz. Me siento tan completa, tan plena, que creo que lo que más he aprendido es a disfrutar y a valorar las pequeñas cosas”.

