AN acuerda solicitar ante la OEA corredor humanitario en fronteras

Iniciar una campaña para exigir a la Organización de Naciones Unidas (ONU), que se establezca un corredor humanitario a lo largo y ancho de la frontera venezolana, solicitó ante el Parlamento venezolano, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Gaby Arellano.

Durante su intervención, informó que actualmente son más de 70 mil venezolanos, los que cruzan por el puente Internacional Simón Bolívar diariamente para huir de la grave emergencia humanitaria que se vive en Venezuela, producto del modelo fracasado y generador de miseria impuesto por el régimen de Nicolás Maduro.

-Hoy traigo un acuerdo para comenzar una campaña para exigir a la ONU la activación de

corredores humanitarios en la frontera colombo-venezolana. Los corredores solo se han establecidos en países que viven en guerra, pero cuando busca los ítems que se necesitan para un corredor humanitario, sabemos que hoy en Venezuela es necesario.

La narco dictadura no tiene un conflicto bélico; pero tiene una muerte silenciosa para todo aquel que piensa distinto, un genocidio silencioso a los venezolanos. Las personas que salen de Venezuela lo hacen con el miedo de no tener que darle de comer a sus hijos o

de no conseguir un medicamento para sobrevivir.

Estos venezolanos tienen muchas veces hasta tres títulos universitarios, pero prefieren dormir en una plaza en Colombia que en una casa en Venezuela-, precisó Arellano.

Durante el debate sobre la situación de la crisis humanitaria en la frontera venezolana, Arellano expuso cifras oficiales del Control Migratorio y de Extranjería del Estado Colombiano, las cuales evidencian que para julio de 2017 eran 340 mil venezolanos que

salían por la frontera; luego de la instalación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, la cifra aumentó a 470 mil venezolanos; y hoy, terminando este mes de enero de 2018, alrededor de 832 mil venezolanos salen por los siete puntos de fronterizos oficiales del país.

-Estas cifras no tienen información de los venezolanos que pasan por las trochas. Me decían compañeros del estado Bolívar que allá se han regularizado los coyotes, esos que se utilizan para pasar la frontera entre México y los Estados Unidos, hoy se utilizan para pasar a nuestros hermanos por la frontera de Venezuela y Brasil-, aseguró.

La parlamentaria, instó a sus homólogos parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática a actuar con la unidad y coherencia, pero con la urgencia que requiere la grave emergencia humanitaria que vive el pueblo de Venezuela.

A su juicio, el acuerdo de solicitud de corredor humanitario en la frontera venezolana es solo un paliativo a la crisis venezolana.

-La solución de fondo estructural de esta tragedia es salir del narco dictador que está en

Miraflores, y para eso este 2018 debemos actuar en unidad y con coherencia, pero con emergencia necesaria para conquistar la democracia, la libertad y reconstruir

a Venezuela-, advirtió.