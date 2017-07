Asamblea Nacional juramentó a los nuevos magistrados del TSJ

La Asamblea Nacional juramentó el día de hoy a los nuevos 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia durante un acto realizado en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes.

Tras su juramentación la nueva magistrada de la Sala Constitucional, Elenis Rodríguez, aseguró no tener miedo por las acusaciones que han venido haciendo desde el oficialismo por el supuesto delito de usurpación de cargos contra quienes fueran juramentados el día de hoy, “yo no estoy cometiendo ningún delito, yo no tengo miedo, más miedo es darle la espalda a los venezolanos”, dijo.

“No podemos esperar algo distinto de unos magistrados express, los que usurpan el cargo son ellos”, aseguró Rodríguez quien destacó que el pueblo de Venezuela la conoce por sus 18 años de lucha por los más débiles.

Para la magistrada, a ellos los legitima la Asamblea Nacional, “el Poder más legítimo, hoy se materializa lo que pidió más de 7millones de venezolanos”.

Más temprano fue aprobada por unanimidad el informe final del Comité de Postulaciones presentado por el diputado Carlos Berrizbeitia donde propuso a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Berrizbeitia aplaudió el valor de parte de los 33 venezolanos que pasan a formar parte del TSJ, “no solamente individual, el de sus familias, sabiendo las presiones y abuso del poder por parte del Gobierno contra ellos”.

Aseguró que no van a desmayar, “Venezuela va a tener una TSJ y unas instituciones al servicio del pueblo y no de un gobernante de turno”.

El presidente del parlamento, Julio Borges, tomó la palabra y calificó el arto como parte del compromiso asumido a su llegada a la AN, “Cuando iniciamos la instalación de la Asamblea Nacional hicimos un juramento de luchar por Venezuela, hoy estamos aplicando un articulo de la Constitución, el 264”, dijo.