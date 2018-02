Claudio Fermín convoca a la “unión para derrotar la trampa”

El aspirante a ser el candidato de la oposición venezolana en las venideras elecciones presidenciales, Claudio Fermín, aseguró este viernes que el Gobierno nacional puede ser derrotado electoralmente solo si votan “millones de venezolanos”.

“Yo convoco al país a la unión para que el 22 de abril votemos por una candidatura unitaria que todavía tenemos tiempo de construir (…) La decisión correcta es ir a votar. No para convalidar la trampa sino para derrotar la trampa, que no se derrota de brazos cruzados, se derrota convocando al país a la unidad, y es lo que yo, desde Barquisimeto, hago a todos nuestros compatriotas”, dijo el también sociólogo y profesor universitario, durante una rueda de prensa que ofreció en la capital larense en horas de la mañana.

Fermín afirmó que es necesario darle “rienda suelta” a los líderes “de las bases”, sindicales y políticos que quieren el cambio político de Venezuela.

“Estamos en un estado de necesidad histórica. Yo no creo en la violencia ni en invasiones extranjeras, creo en el valor del voto venezolano”, sentenció.

Sostuvo que, aunque las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) son integrantes del Psuv y fingen ser imparciales, el ciudadano debe manifestarse comicialmente para después “defender el voto”.

“Estamos enfrentando un cuadro desventajoso pero no sigamos cometiendo errores. Ya lo logramos en el 2015, en la gobernación de Nueva Esparta, en la de Anzoátegui, en la de Mérida, en la de Táchira, en la de Zulia. Cuando los votos se hacen presentes el cambio está en la puerta.

Donde no pudimos derrotar el ventajismo fue porque millones de venezolanos descontentos no fueron a votar.

Lamento ese espíritu diletante, de ir de un pero en otro pero. Cómo es posible que una gente diga a las 9:00 a.m. que estamos enfrentando un régimen totalitario, lo que es verdad, y a las 3:00 p.m. dice que si no le dan medidas democráticas no participa. No es cierta ingenuidad esperar de un régimen totalitario que se comporte como si fuesen querubines”, recalcó.

Asimismo, Fermín expuso que de concretarse su candidatura su propuesta presidencial se basará en la construcción de un Estado pendiente de la inversión social, con excelencia en salud y educación, que invierta en infraestructura, así como en seguridad y justicia.

“Esta no es una campaña cualquiera. Aspiro que tengamos un candidato unitario (…) propongo que lo escojamos cuanto antes de la manera más inteligente. La fecha de inscripción del candidato es el 24 de febrero. El ventajismo del Gobierno nos ha amarrado en relación a las primarias, ya pareciera no haber tiempo”, aseveró.