Diputada Bracho: “En el Zulia tenemos más de 144 horas sin electricidad” #14Ago

La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Nora Bracho, expresó que el servicio eléctrico “es una necesidad y no un lujo”, durante la sesión de este martes en el Palacio Federal Legislativo.

“Desde el día jueves no tenemos el tan preciado servicio eléctrico, pero no solamente no tenemos electricidad, tampoco tenemos agua, ni comunicación telefónica, no hay gasolina , no hay servicio de salud”, expresó Bracho.

“En el Zulia tampoco tenemos comunicación vía terrestre porque este régimen ha prácticamente derrumbado el puente General Rafael Urdaneta”, denunció la parlamentaria.