Falcón afirma que su triunfo “echaría por tierra” a la ANC #21Mar

El candidato presidencial, Henri Falcón, señaló este miércoles desde el estado Sucre, que de resultar electo en los comicios del 20 de mayo, “al día siguiente la fiesta nacional echa por tierra hasta la propia Asamblea Nacional Constituyente”.

“Yo presidente hoy al día siguiente la fiesta nacional echa por tierra hasta la propia Asamblea Nacional Constituyente”, expresó Falcón en respuesta a las declaraciones de Delcy Rodríguez, presidenta de esa instancia, quien aseguró “Nosotros más nunca vamos a entregar el poder político”.

Sobre su participación en el proceso electoral expresó que “Muchos dicen que es legitimar al gobierno y son los mismos que dicen que aquí hay dictadura. ¿Qué dictadura es legítima? Aquí no se trata de legitimar a nadie si no de legitimar la voluntad popular”.

“Si tú me dices no salgamos a votar, ¿Cual es plan? Alguien que nos diga que hacer el día 21 si no votamos” respondió ante la decisión de partidos de oposición de no participar.

Manifestó que con esas organizaciones políticas opositoras “hay diferencias pero el fin es el mismo, ambos buscamos mejores condiciones, ellos lo hacen desde afuera, nosotros desde adentro”.

“Estamos frente a un gobierno tramposo y autoritario. Qué sentido tiene decir quiero cambiar al gobierno pero no participo” añadió.

Sobre su propuesta de dolarización de la economía venezolana aclaró que “Circularían las dos monedas, eso implica que el gobierno tendría que buscar recursos y financiamiento internacional”.

Falcón se refirió a la entrega de tarjetas en dólares y afirmó “No estamos hablando de un carnet asociado a un partido, hablamos de una tarjeta para atender a los sectores más vulnerables” .