VIDEO+FOTOS: Comunidades del oeste reclaman en el PSUV entrega de CLAP #23Feb

Un números grupo de comunidades de Barquisimeto protestaron este viernes frente a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela para reclamar fallas en la entrega de las cajas de alimentos distribuidos por los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), las cuales no les ha llegado desde hace al menos tres meses.

Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, los vecinos de las comunidades de la parroquia Juan de Villegas, como El Caribe I, II y III, La Paz, Barrio Bolívar se apostaron en las afueras del partido socialista para reclamar que el beneficio del CLAP no les llega, según el reporte de nuestro colega Carlos Iván Suárez.

Los vecinos aseguran sentirse defraudados porque durante la campaña electoral la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez les prometió que al menos cada 15 días les entregarían el beneficio de productos. Sin embargo, no es así.

Representantes del PSVU les informaron que este próximo lunes pudieran iniciar la designación de las cajas, cuyos costos oscilan entre los 500 y 700 mil bolívares cada una.

Los manifestantes aseguran que no los bonos que les otorga el Gobierno nacional les alcanza para pagar las cajas, y mucho menos un salario mínimo que devengan algunos de los habitantes, por no decir la mayoría.

De igual manera, los índices de desnutrición entre los niños son altos entre las comunidades, pues tan solo se alimentan de cambur y yuca.

Ante el panorama electoral de este próximo 22 de abril, los manifestantes aseguran que no saldrán a votar porque no quieren que el Gobierno que lidera Nicolás Maduro repita en el poder, debido a la falta de credibilidad ante las promesas que hasta ahora no han cumplido.