Mercabar por debajo del 50 % de su capacidad operativa

El presidente del Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), informó que la institución está muy por debajo de su capacidad operativa debido a la merma en los ingresos de alimentos.

“Mercabar no está hoy ni siquiera en un 50 % de operatividad. Me refiero a la capacidad que tiene de acopiar alimentos”, dijo este lunes al ser consultado por EL IMPULSO.

Existen distintas razones por las cuales la gente no está llevando la comida para allá, explicó.

“Parte importante de los alimentos que antes ingresaban a Mercabar ahora se van al estado Aragua, al mercado municipal de Maracay; o se van al mercado de Coche, porque en Mercabar hay una desidia total y el tema de la inseguridad es una expresión de ello”, sostuvo.

En este sentido, Sierra aseguró que implementarán medidas a corto plazo con el fin de recuperar la confianza de las personas y que estas vuelvan a llevar alimentos al Mayorista.

“De aquí al mes de marzo vamos a tener los primeros resultados. Ya los vamos a comenzar a ver poco a poco”, afirmó.

Sierra respondió a declaraciones del expresidente del populoso mercado, José Antonio Rodríguez, quien aseveró que esta empresa funciona tan solo al 5 % de su capacidad operativa.

“Yo me imagino que él tiene una dirección de estadísticas y que tiene el control de lo que ingresa a Mercabar para hablar de esos indicadores. No sé de dónde él saca esa información.

Ciertamente está muy por debajo de su capacidad operativa pero de ahí a decir que está al 5 % es un acto muy irresponsable.

Una cosa es la cantidad de alimentos que entra al mercado y otra cosa es la operatividad de La Playa y otras áreas del mercado”, replicó.

Se le consultó a Sierra sobre el tema de la inseguridad; sin embargo, este se limitó a decir:

“No puedo hablar de eso porque está en pleno proceso. Están en investigación. Los cuerpos de seguridad están montados en eso. Se ha dado de baja a algunos delincuentes y eso es lo que puedo decir por ahora”.

Anuncian planes este miércoles

La Alcaldía de Iribarren está convocando a los medios de comunicación este miércoles para anunciar medidas sobre Mercabar.

Al respecto, el alcalde Luis Jonás Reyes manifestó:

“Estaremos acompañando actividades concretas para dar golpes certeros a algunas mafias y comenzar a poner orden. Yo he hablado de la anarquía y el ‘bachaquerismo’ forma parte la anarquía”.