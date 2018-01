Pacientes: “Necesitamos las diálisis para vivir pero nos están dejando morir” (FOTOS)

“Por caridad de Dios, no nos desamparen; no dejen que nos muramos por no recibir las necesarias sesiones de diálisis; queremos vivir y el gobierno se niega a darnos esa posibilidad”.

Expresiones como esas se escucharon este martes en la avenida Pedro León Torres, entre 54 y 55, frente a la unidad de diálisis El Ángel, del Seguro Social.

Correspondieron a pacientes renales para quienes ese tratamiento es indispensable para que sus organismos puedan seguir funcionando y mantenerse con vida.

Dijeron que el IVSS no está suministrando los insumos necesarios para el funcionamiento de las 7 unidades de diálisis existentes en el estado Lara, de las que dependen 1.350 personas.

“Dicen que la culpa es de la guerra económica, que no permite que lleguen los insumos y medicamentos necesarios en Venezuela para tratar a tantos enfermos”, dijo uno de ellos.

“La doctora Linda Amaro llegó a decir que desde el imperio mandan a atracar los barcos que traen medicinas a Venezuela, como si nosotros fuéramos niños que nos pueden engañar con mentiras como esa”, señaló Faustino Querales, quien viene procedente del municipio Torres.

A pesar de no estar en plenitud de condiciones de salud, e incluso algunos en sillas de rueda, durante más de tres horas estuvieron en la avenida, soportando los inclementes rayos solares.

Uniformados de la GN y Policía de Lara permanecieron vigilantes en el sitio, pero comprendiendo las poderosas razones por las cuales el grupo de mujeres y hombres estaban manifestando.

Cuando ya el sol estaba insoportable ingresaron a la clínica a esperar alguna información que les diera alguna esperanza de que llegarían los insumos para que pudieran ser dializados, lo que no ocurrió durante la mañana.

Antes, una comisión acudió al IVSS en Barquisimeto, pero regresó sin resultado positivo alguno porque sólo les dijeron que no les llegaron insumos para ningun entidad del país.

Testimonios

Reina García: “Es la vida lo que está en riesgo“

Durante horas estuvo en la protesta, bajo el sol, sentada, porque su afección no le permite estar parada.

Dijo tener siete años dializándose y es la segunda vez, últimamente, que se quedan sin el tratamiento por falta de insumos.

“No tenemos diálisis y es la vida de nosotros la que está en peligro. Confiemos en Dios en que llegarán próximamente”.

Daniel Colmenares: “Ya lo habíamos advertido”

Dijo que hace 15 días alertaron a las autoridades del IVSS de lo que pasaría por falta de insumos, que los pacientes renales se quedarían sin sus diálisis.

“El Estado tiene que permitir el funcionamiento de un canal humanitario para que nos lleguen los medicamentos; no es como dijo Linda Amaro, que es culpa del imperio. Estamos al borde de la muerte, pongan atención”.

Juan López: “Eso ya lo pagamos al IVSS”

El vicepresidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal en Lara lleva tres años dependiendo de la diálisis, tratamiento que últimamente le ha sido suspendido por incumplimiento del IVSS con los insumos a las unidades.

“Eso no nos lo están regalando; nosotros ya lo pagamos al Seguro Social hace años y por la Constitución debemos recibir lo necesario para la salud”.

Jorge Luis Ramírez: “Tenemos derecho a la vida”

“La Constitución obliga al Estado a garantizarnos la salud y si estamos hoy aquí, protestando, no es por gusto o gracia, es por el derecho a la salud y la vida que nos garantiza la Constitución”.

Ramírez advirtió que, por falta de diálisis, este martes, seguramente, dejarían de existir algunos pacientes renales en Venezuela, lo que es responsabilidad del Gobierno nacional.