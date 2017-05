RevistaGala Una familia: ¡Con 15 artistas!

El arte es un forma de expresar sentimientos, de tal manera que la mente pueda liberar tensión y estar abierta a nuevas experiencias, también está relacionado con la vida porque puede darle sentido y llenar de colores los rincones más oscuros, aunque en ocasiones los tonos blanco y negro son necesarios para dar luz al mundo, sin duda alguna es una práctica que puede cambiar la perspectiva de ver las cosas

A veces imaginamos que la creatividad encerrada en un mismo sitio puede saturar la mente, pero es algo increíble observar un rincón que tenga arte por todos lados, es como estar en otro mundo lleno de vida y color, donde todo tipo de actividad es posible, porque en ella se puede congregar cualquier persona que desee expresarse y marcar una diferencia en la perspectiva de ver las cosas, o simplemente un lugar en el que se pueda despejar la mente y ayudar a ser mejores personas convirtiendo el día a día en una nueva experiencia repleta de matices que resulten fascinantes.

El arte es un tema tan extenso que suena difícil intentar definirlo de una forma que no suene especial o profundo, es creatividad, pasión, entrega, colores, técnicas, en el que los artistas convierten una idea en una creación. Por eso, cuando se observa un dibujo, es como si hablara y mostrara a través de cada trazo, su significado, convirtiéndolo en sentimientos o emociones reprimidas, permitiendo plasmar una cantidad innumerable de reacciones ante la vida que resultan emocionantes de observar, por eso los que se dedican a crear, son considerados artistas por su capacidad de ser intérpretes de las realidades.

Tener las herramientas apropiadas

La confianza en la familia es la base para fortalecer las relaciones, los buenos momentos, las risas y hasta los no tan buenos, convierten toda interacción, en algo indescriptible, cuando conversamos con nuestros entrevistados en todo momento demostraron su fraternidad, entre música y temas de conversación podíamos notar como una simple amistad, paso a ser un trato mucho más especial, que va más allá de una relación de trabajo “Siempre estamos juntos y nos ayudamos en todo” nos comentó Azael Aguiar.

Trazar la ruta

Un equipo de 15 artistas conformar la casa del arte, un lugar en el que se congregan, cada uno con sus habilidades, donde sus personalidades y técnicas como ilustradores son parte fundamental para lograr que todo pueda fusionarse, convirtiendo este ambicioso proyecto en una propuesta que puede cambiar la forma de hacer arte en el país. “Es un hogar donde se albergan diferentes disciplinas artísticas” añadió Diego Colmenares.

El concepto ideal

El arte es tan increíble que puede mejorar la vida de una persona, pero cómo no pensarlo si puede ayudar a soltar emociones que no son buenas, alojando sentimientos negativos que no permitirán ser libre y con mente abierta, los artistas son personas que logran transportar todo lo que viven a un lienzo “tratamos de enfrentar los problemas con arte” expresó Diego Colmenares, dando a entender su actitud positiva ante situaciones que no sean tan cómodas de afrontar, pero por medio de sus habilidades buscan la forma de resolver las cosas negativas, esquivando los obstáculos que tiene la vida.

El boceto

Suena interesante pensar, que una experiencia laboral se pueda convertir en un aprendizaje constante, cada uno de los integrantes que conforma el equipo, tiene la capacidad de retribuirle el conocimiento a los demás “No debemos dejar de ser esa esponjita como cuando éramos niños” comenta Valentina D’Andrea. Cada uno, tiene la disposición de enseñar a sus compañeros nuevas técnicas o formas de ver la vida y así pueden convertirse en mejores personas y artistas.

Agregar complejidad

La creatividad, es parte esencial en cualquier artista, sin ella no podría hacer creaciones únicas, cualquier espacio, objeto, persona, instrumento puede traer consigo, una inspiración para realizar una pieza artística “Cualquier cosa es material de inspiración” nos explicó Daniela Hernández. La musa puede llegar en cualquier momento, para desencadenar una cantidad de sentimientos o emociones que deben ser plasmados.

Incluir elementos de la vida real

La ecología ha estado relacionada con el arte, muchos la utilizan como un medio para expresar la importancia de cuidar el ambiente y tener mucho más sentido de pertenencia. “Generar conciencia, por ejemplo, trabajar en espacios deteriorados para que las personas, puedan sentirse más a gusto” nos manifestó Cristhian Ferreiro, demostrando ser un artista capaz de dar a conocer e inculcar valores para el bienestar ciudadano por medio de sus creaciones.

Dominar las sombras y los reflejos

La juventud, es sinónimo de inexperiencia en algunas ocasiones, malas decisiones, pero solo es cuestión de constancia y responsabilidad, ser mejores cada día, disfrutar de cada ensayo y error son partes de las cosas cotidianas de la vida, una de las integrantes de nuestra entrevista Karla Nieto nos confesó “Quiero hacer un trabajo que me represente”, aunque tiene 15 años se ha dedicado desde muy pequeña a practicar el arte con disciplina, pasión, siendo un vivo ejemplo de perseverancia y talento.

Instagram: Lacasadelartevzla