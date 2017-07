Despiden a la Jefa de Ipostel por negarse a apoyar la constituyente

Ayer fue destituida de la jefatura en Recursos Humanos (RRHH) del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel), ubicado en el estado Aragua a Carolina Farráez por negarse a firmar la planilla que apoya la constituyente planteada para el próximo domingo 30 de julio.

En una entrevista a El Nacional Web, Carolina Farráez explicó que “la semana pasada nos pasaron las planillas para que hiciéramos el 1×10 con los trabajadores internos y que nos la lleváramos a la calle. Un grupo de trabajadores nos negamos y el viernes fue la sorpresa que nos llegó nuestra carta de destitución”.

La actual ex jefa de RRSS de Ipostel, aseguró que al igual que ella, otros compañeros se limitaron a no apoyar con su firma la planilla del 1×10 para la elección de candidatos a la asamblea nacional constituyente. No obstante, destituyeron del cargo a algunos, haciendo hincapié en los que tenían cargos superiores.

Aunado, Farráez destacó que algunos funcionarios decidieron firmar por miedo a sanciones, y aseguró que son más de 50 trabajadores que se encuentran en esa situación.

“Me duele realmente por los años de servicio, tengo 17 años en la institución y te puedo decir que con una conducta intachable. Mi expediente está limpio. Antes no había tanta presión con respecto a lo que era la política, ahorita es que se están enfocando en eso y bueno eso es lo que me duele un poco”, relató Farráez.

Asimismo, la ex funcionaria agregó “Pero por otra parte me siento libre, libre de que me estoy quitando el yugo que me decía qué decir o qué hacer por estar en una institución pública”.

Además, mencionó que en reiteradas oportunidades intentó despedir a algunos empleados por no cumplir con un buen desempeño, sin embargo, insistió en que la inspectoría “tardaba demasiado” para responder a los casos. “Pero a nosotros, que sí estamos en el día a día, nos botaron rapidito”, refutó.