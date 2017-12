FOTOS: Barquisimeto sin adornos alucivos a Navidad

Diversos espacios públicos de la capital larense y de Santa Rosa, que en pasadas temporadas navideñas eran decorados con los tradicionales adornos, este año lucen descuidados, sin luminarias ni los ornamentos de la época.

Aun cuando la gobernadora Carmen Meléndez ha afirmado que su trabajo está destinado a convertir al estado Lara en el primero del país, en la capital de la entidad se observa una realidad muy distinta: espacios recreativos que antes eran emblemáticos por su gran majestuosidad navideña, llena de luces y diversas decoraciones, este año destacan por estar descuidados y sin siquiera un adorno característico de estas fechas.

El equipo reporteril del diario EL IMPULSO realizó una serie de visitas a varios de estos lugares públicos, para constatar el estado en el que se encuentran. Por ser uno de los sitios iconos del estado, tanto dentro y fuera de sus fronteras, el Obelisco es una parada obligada para propios y extraños que visitan la ciudad en esta época del año, pero en contraposición a esto se encuentra descuidado y sin ningún tipo de ornamento navideño.

“Ya era una costumbre en años pasados ver la belleza en la que convertían este monumento, yo me acuerdo que cuando Alfredo Ramos le metieron muchas luces e hicieron del Obelisco una vela navideña bellísima”, recordó Norelsis Colmenárez, vecina del sector.

Colmenárez estaba en el lugar paseando junto a su hijo, en un pequeño parque infantil que se encuentra en la zona. Además de añorar la decoración navideña de años anteriores, manifestó que “la situación está muy difícil y que en particular este año, se han perdido muchas tradiciones, que ya no es como antes, no se puede comprar ropa, calzado, bebidas y mucho menos juguetes para esta Navidad. Al consultarle sobre esto último, ya que está en compañía de un niño de no más de 5 años, afirmó no querer mal educarlo, “es mejor que no se acostumbre a este tipo de cosas que ya no se le pueden dar a raíz de la misma situación”.

Un ambiente similar es el que se puede apreciar en la redoma del Monumento al Sol: nada de decoración navideña.

María Suárez, quien suele transitar por allí con bastante regularidad, afirmó que es un año muy difícil, no hay plata, y es la primera vez, en muchas navidades que esta área no está decorada a la fecha, “antes el primero de noviembre adornaban toda esta área bien bonita, hoy en día ni señas”, afirmó Suárez.

En la morada de la Divina Pastora el escenario se repite. Luis Camacaro colaborador del templo de Santa Rosa, afirma que este año es atípico, las nuevas autoridades no se han preocupado por embellecer el pueblo donde, asegura, la seguridad es la principal prioridad.

Camacaro destacó que se ha perdido el respeto pues abunda el consumo de licor en la plaza; los robos a mano armada se incrementan apenas oscurece pues carecen de buena electricidad. El llamado que hace es a la gobernadora Meléndez y al alcalde del municipio Irribarren, Luis Jonás Reyes Flores, para que restablezcan la seguridad en el poblado y se apersonen en el lugar, que no esperen al 14 de Enero para actuar.

Para hoy se tiene previsto el anuncio de Parrandones Navideños en las diversas parroquias de Iribarren, impulsados por el alcalde Luis Jonás Reyes. Mientras que por parte de la Gobernación se hacen encuentros recreativos.

Prioridad: la procesión

Al consultar a voceros de la Corporación de Turismo de Barquisimeto (Cortubar), estos brindaron detalles puntuales de lo que acontece en esta Navidad en particular. Migmar Bracho e Yrber Hernández, coincidieron en que no hay nada previsto en la ciudad para Nochebuena y Fin de Año.

Bracho dio a conocer que existían algunas opciones para proporcionarle disfrute al larense en estas fechas como las ferias navideñas, que se llevarían a cabo en el Complejo Ferial Bicentenario, pero que de un día a otro, estas actividades fueron suspendidas, “y todo cancelado, nada de adornos”. Solo se llevó a cabo un encendido de luces navideñas en la plaza Bolívar y en la sede de la gobernación; ella se lo atribuye a los distintos cambios que se han registrado en el sector político en la entidad en los últimos tiempos.

Por su parte, Hernández aseguró que se encuentran trabajando directamente con lo que será la procesión número 162 de la Divina Pastora a Barquisimeto, y en cuanto a la decoración a la que estaban acostumbrados los larenses en años pasados, dijo que el nuevo alcalde Reyes Flores se encuentra aún instalando su gabinete y que esto puede demorar unos 15 días.

En cuanto a ¿por qué la alcaldesa designada del municipio Irribarren Teresa Linárez, no se dedicó a embellecer la ciudad con adornos navideños si su mandato llegaría hasta el 10 de diciembre? Los representantes de la Corporación de Turismo de Barquisimeto afirmaron que su gestión estuvo enfocada en cosas más importantes: limpiar las calles, recuperar espacios como el Obelisco, las avenidas Lara, Hernán Garmendia, y regalarle a la ciudad su feria, realizando también las ferias del cocuy.