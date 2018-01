FOTOS: Paro técnico indefinido del transporte

Los usuarios del servicio de transporte colectivo urbano que prestan las rutas afiliadas al Sindicato Automotor de Lara encontraron este lunes dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo debido a la intensificación del llamado paro técnico que vienen denunciando desde hace varios meses por la falta de insumos para el mantenimiento de sus unidades.

Muchos recurrieron al servicio de Transbarca, el que también colapsó por la gran cantidad de pasajeros y la carencia de suficientes unidades.

En las diferentes estaciones de la empresa en la ciudad se pudieron observar durante toda la mañana aglomeraciones de personas a la espera de las unidades que circulaban sobrecargadas.

Igualmente, en la estación central de la avenida Florencio Jiménez, miles de personas luchaban por ingresar a las unidades destinadas a las rutas urbanas e interurbanas.

Durante la mañana, directivos del Sindicato Automotor y de algunas líneas ofrecieron una rueda de prensa para explicar la situación.

Jesús Rivero, secretario de reclamos del sindicato, dijo que apenas el uno por ciento de las unidades se encuentran activas, por falta de cauchos, baterías, aceite, bandas de frenos y otros insumos indispensables para garantizar un buen servicio.

Precisó que de 3.000 unidades apenas quedan 1.200 circulando.

José Chirinos, presidente de la Ruta 1, aclaró que no están interesados en paralizar sus actividades.

“Nosotros no queremos problemas, queremos trabajar, pero no podemos cubrir los costos con las actuales tarifas porque, por ejemplo, un caucho 22.5 nos cuenta 35 millones de bolívares, un juego de bandas para frenos pasó de 1.700 a 9 millones y el litro de aceite pasó a costar un millón o más.

Se refirió al acto realizado el pasado viernes por el alcalde Luis Jonás Reyes, en el que le hizo entrega de determinada cantidad de aceite para motor.

“Nos entregó 300 litros que no alcanzan ni para una mínima parte de lo que necesita una ruta que, cada una tiene cerca o más de 200 carros”, precisó.

Calificó como show barato esa entrega que no resuelve nada a los transportistas,

Chirinos también informó que una gran cantidad de unidades Yutong, recientemente entregadas por el gobierno, se encuentran paralizadas por falta de repuestos pues no se consiguen, pese a que el gobierno lo garantizó a los compradores.

“Pero uno se mete en Mercado Libre.com y ahí ofrecen de todo para Yutong, lo que significa que existe también una mafia con los respuestos de esa marca”, indicó.

Kelly Zamora, presidente de la Ruta 1 ratificó lo declarado por su colega y enfatizó en que están declarados en paro técnico, “porque no podemos trabajar a pérdida, porque nosotros también tenemos familias que mantener”.

Igualmente aclaró que el problema no son las tarifas, que considera muy bajas, sino la inoperancia oficial para garantizarles los insumos que requieren pues la tan cacareada proveeduría no les está prestando servicio alguno al punto de que hace meses que no les venden nada y algunos transportistas, para poder seguir prestando el servicio, deben recurrir a “chivas”, o sea, cauchos lisos, que sólo les duran unos días y algunos explotan cuando menos esperan.