Marcela Máspero: Jornada exitosa del paro cívico en todo el territorio nacional

El paro cívico nacional convocado por la Unidad Democrática y respaldado por los diferentes grupos sindicales ha sido un completo éxito, aseguró la coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular y presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), Marcela Máspero al hacer las primeras evaluaciones.

-El Paro Cívico Nacional ha sido un completo éxito a nivel nacional, con diferentes niveles de cumplimiento a lo largo del país. En Punto Fijo, por ejemplo, tenemos conocimiento de que se ha acatado en un 90% la actividad, en La Victoria en un 90%, en la Costa Oriental del Lago 100%, mientras que en el oeste de Caracas se ha cumplido en un 50% pese a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Sabemos que hay represión en algunas zonas de la capital, se mantienen en la agenda de la violencia convocada por los voceros del fraude constituyente, pero es porque sabemos que se sienten derrotados. Felicitamos a los valientes trabajadores , por eso hacemos un llamado a que permanezcan firmes en el #ParoCivicoActivo-, aseguró.

Destacó que por temor al impacto de la actividad, el régimen de Nicolás Maduro ha amenazado a las empresas privadas y al sector transporte. No obstante, indicó que ambos grupos han acatado el paro en un 70% pese a los recientes atropellos de la dictadura.

-Tenemos constancia de que el Sebin se ha presentado en las industrias alimenticias, acompañados por la Inspectoría del Trabajo y el Seguro Social. Pero pese a las amenazas el cumplimento del #ParoCivicoActivo en el sector industrial ha sido del 70%. Los trabajadores también queremos expresar nuestra solidaridad con los compañeros del sector transporte, a quienes el día de ayer les fueron secuestradas seis unidades Yutong por parte de grupos paramilitares y funcionarios policiales del régimen en Turmerito. Pese a esto en Caracas podemos indicar que el transporte se ha paralizado en un 70%. Ambos nos demuestran que Venezuela está preparada para la huelga general que anunciaremos en las próximas horas-, asegura.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional por Caracas, Ismael León, informó sobre la represión que se ha registrado en el oeste de la ciudad desde tempranas horas de la mañana.

-El régimen ha reprimido en Montalbán, La Vega, El Paraíso y El Recreo para enfrentar las trancas espontáneas que han surgido en la zona desde las 7:00 am. Mientras tanto en Caricuao y en Catia me han informado de la presencia de grandes grupos colectivos, que registran las entradas del Metro para ver quién entra y quién sale. Esto se suma a la gran presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en El Valle. Pero que sepa Nicolás Maduro que no podrá asustar al pueblo y que el #ParoCivicoActivo ha sido un gran éxito-, indicando que esto está la vista de todos.