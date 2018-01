Roberto León: En el país se están negociando los derechos de los ciudadanos

En Venezuela hemos caído en un plano de negociación de los derechos de los ciudadanos, los cuales están en la Constitución y no son negociables, asegura el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli.

El dirigente gremial, fue consultado en torno a las últimas medidas adoptadas por la Sundde en contra de conocidas cadenas de supermercados, señalando que la conveniencia de establecer un punto de equilibrio, lo que significa negociar con el comerciante, el consumidor tiene que sacrificar sus derechos que están en la Carta Magna, y este no es el deber ser.

-El deber ser es que los derechos del consumidor tienen que estar por encima y deben ser preservados y garantizados por el Estado.

Como ejemplo se puede mencionar el caso de la seguridad alimentaria, que es un artículo establecido en la Constitución, estableciendo se manera clara y precisa que los consumidores tienen derecho y acceso permanente a los alimentos, y esto no está ocurriendo en estos momentos; el otro aspecto es el derecho a elegir, elegir bienes y servicios de calidad, y para que esto se pueda cumplir tiene que haber variedad, si no hay variedad, el consumidor va por lo que hay, y esto es lo que viene ocurriendo en este momento, siendo dos derechos fundamentales que están en la Constitución y el Estado tiene que hacer todo lo necesario, para que esos derechos se puedan materializar-, aseguró Parilli.

Asegura que la crisis económica por la que atraviesa el país, es producto de la aplicación de malas políticas públicas, afirmando que no se pueden obtener resultados diferentes, cuando se están aplicando las mismas medidas, asegurando que en el caso de la inflación, se están atacando las consecuencias y no las causas que la originan.

-Uno de los grandes males y que es responsable del desabastecimiento y problemas de adquisición, es la inflación, esto hay que atacarlo de una manera efectiva, eficiente y para ello hay que aplicar nuevas políticas públicas, no podemos seguir haciendo lo mismo, para obtener resultados diferentes, creo que allí donde está el punto central-, precisa.

El tema de las inspecciones y fiscalizaciones, no resuelve un problema tan profundo como el que se está viviendo en Venezuela, por el contrario, esto lo que añade es más temor, inseguridad jurídica y aleja la inversión, que es fundamental para poder producir en el país, para eso hay que atraer al empresario, garantizarle que tendrá seguridad jurídica, reglas claras, respeto a la propiedad privada rentabilidad por lo que hace porque nadie trabaja a pérdida, no declararle la guerra, andar con el látigo en la mano, fiscalizando, guindando en la plaza a alguien porque es culpable de algo, afirmando que éste no es el camino que en este momento se necesita, para resolver la crisis en el país, señaló León Parilli en entrevista radial.