Youtuber venezolana Lele Pons publicará su sencillo “Celosa” #18Ago

La famosa youtuber venezolana Lele Pons ahora pretende afianzar su nueva faceta, pues piensa lanzar su segundo sencillo: “Celosa”, un reggeaton que a diferencia de las actuales líricas de este ritmo latino en las que se sexualiza al gènero femenino, ella quiere cantarle más bien a la mujer independiente.

“Yo no quería una canción que fuera como ‘¡Ah, quiero tener sexo! Quiero esto, o a los hombres’”, dijo Pons a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente.

“Quería una canción que fuera como que , él es celoso de una mujer que es independiente que no quiere nada que ver con los hombres y quiere disfrutar su vida como la quiere disfrutar, con sus amigas, que no necesita de un hombre para completar su vida o ser feliz”, aseveró la nacida en Caracas pero criada en Miami, Florida.

El tema, su primero bajo Universal Music Group, fue producido y coescrito por DVLP y Fuego y lanzado el viernes no con uno, sino con dos vídeos musicales: uno en formato tradicional dirigido por Rudy Mancuso, y uno vertical exclusivamente para la plataforma digital de streaming Spotify dirigido por Anwar Jibawi.

Pons debutó en la música el pasado mayo con otro tema en español, “Dicen” con Matt Hunter, cuyo video suma más de 111 millones de vistas.