Que la crisis no arrebate tu conciencia

La lamentable situación de crisis política, económica y social añade un nuevo elemento: crisis de conciencia. Es indignante ver cómo una mayoría de venezolanos deciden cambiar su manera de pensar, de ver las cosas y de actuar atribuyéndolo a la mala situación del país.

¿Cómo es que decides dejar tu esencia por un mal control del país? No permitas que las circunstancias por las que estás atravesando opaquen el amor, la tolerancia y la humildad que está en tu interior.

Tú eres Venezuela, tus buenas acciones son las que deben definir lo que realmente eres, momentos malos tienen todos, ¿acaso los venezolanos no eran conocidos por su buen humor, amabilidad y ayuda al prójimo? ¿Dónde lo has dejado?

Ahora recuerda aquellos momentos donde veías que las personas estaban a la disposición de otros, donde extendían su mano para ayudar al que necesitara de él o ella en ese momento, sin importar que estuvieran en peor situación.

En el transporte público no faltaba aquella persona quien cediera su asiento a un abuelito, a una mujer embarazada o con un niño en brazos, sin importar el cansancio que sentía, porque dentro de sí estaba ayudar. La conciencia, ahora anda perdida en el desierto.

¿Luchas por un cambio? Has que el primer cambio se genere dentro de ti, actúa con gracia, y serás tratado con gracia, ¿gracia? Es cuando se recibe algo sin merecerlo.

Las situaciones difíciles se apoderan de los venezolanos, pero es en ellos donde está la decisión de avanzar promoviendo igualdad y siendo tolerantes.

Realidad de hoy: peleas, discusiones, malas caras y respuestas, constantes enfrentamientos al subir al transporte público sin importar quién está alrededor (niños, ancianos, embarazadas, discapacitados), ¡Ahora importa si tienes el primer lugar! No importa a cuántos atropelles en el intento.

¿Acaso no es ahora donde los venezolanos deberían unirse más como nación? ¿Cómo se puede vencer una guerra política, económica y social, cuando la verdadera guerra está siendo generada por la inconsciencia? No olviden el viejo y tan cierto refrán: ¡En la unión está la fuerza!

Venezuela son todos los que a ella pertenecen, comiencen hoy a luchar pero por una conciencia colectiva, la cual significa tener ganas de cambiar las cosas y saber cómo hacerlas, no debes esperar a un cambio de Presidente o cualquier otro acontecimiento para que comiences a actuar con valores.

El respeto favorece la vida, esta crisis venezolana necesita gestos positivos, apoyo mutuo, pensar en el bienestar de otro por encima del tuyo.

“A lo largo de la vida la gente te volverá loco, te faltará el respeto y te tratarán mal. Deja que Dios lidie con las cosas que ellos hacen, porque el odio en tu corazón te consumirá también a ti”, Will Smith.

Quizás para muchos en la sociedad, la vida se torne un sinsentido, dado que ahora todo parece funcionar mal, pero ese mal funcionamiento está provocando que la humanidad deje a un lado el diálogo y decida adoptar un cambio de paradigma en el modo de vivir, pensar y amar.

Quizás has escuchado decir, en su mayoría a la Iglesia Cristiana: esta crisis que ahora enfrenta Venezuela es un propósito de enseñanza para que todos los venezolanos aprendan y moldeen su carácter; ahora bien, si esto fuera cierto, ¿cuándo terminaría? porque no están aprendiendo lo bueno, sino más bien, adoptando y sacando a la luz lo peor de sí.

Tú al igual que el que se cruza en tu camino a cualquier hora del día, está viviendo lo mismo o peor situación que la que estás enfrentando, así como hoy y todos los días necesitas de un buen trato, un gesto y algo de esperanza, así mismo lo están necesitando miles en Venezuela.

Si todos los venezolanos atraviesan la misma situación, ¿por qué no te unes a ellos, y alzas tu bandera con orgullo y conciencia social? Sabiendo que tu hermano de nación o espiritual no tiene culpa de lo que hoy sucede, aun así optas por regalarle intolerancia e irrespeto, ¿lo crees justo?

Si crees que has estado mostrando inconsciencia y te justificas por los momentos adversos de la actualidad, estás invitado a reflexionar y tomar un nuevo modo de actuar, garantizando que tanto para usted como para el que comparte el asiento del bus, la vida se tornará menos complicada y turbulenta.

¿Cómo desarrollar conciencia social? Comience por generar más empatía, tratando de ponerse en el lugar del otro, esto lo ayudará a comprender la perspectiva de las demás personas; no es un secreto que los momentos duros para todos no suelen ser igual, hay quienes tienen más capacidad para enfrentarlos pero también existen los que no saben cómo hacerlo.

Posterior a eso, identifique sus propias emociones; si usted se siente mal por la crisis del país, ¿no cree que las demás personas sientan lo mismo? Por qué no mejor se dispone a escuchar y compartir experiencias, consejos y hasta aliento mutuo.

Ahora es mucho más fácil entablar una conversación con alguien en la calle, debido a que comparten problemas similares, lamentablemente muchos prefieren intercambiar, pero sus malas actitudes, empeorando el ánimo del compañero que vive la misma o peor situación que usted.

¿Crisis económica vs crisis de conciencia? Enfrenta la crisis económica con conciencia, encárgate de que el transcurso de la adversidad sea menos pesada y dolorosa, regala sonrisas y ayuda a la reconstrucción de la conciencia venezolana.