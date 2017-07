Isis Giménez debuta en Mundial de esgrima

La floretista larense Isis Giménez se estrenará este miércoles en el Mundial de esgrima a efectuarse en la ciudad de Leipzig, Alemania. Giménez, número 88 del mundo en el ranking en la modalidad florete, tratará de pasar los poules para meterse en el cuadro principal de la competencia.

“Mi idea es llegar a la final y ganar pero tengo que tener en cuenta que es duro más no imposible”, indicó vía telefónica la atleta desde Alemania. Giménez llegó a tierras teutonas este lunes y se encuentra lista para afrontar la competencia.

La floretista local estaba en el puesto 23 del ranking y bajo de manera considerable al no asistir a varias competencias importantes como el Panamericano, además de un Grand Prix. “He bajado mucho por no asistir a varios torneos importantes. Eso me hizo bajar considerablemente en el ranking y por ende debo comenzar desde los poules. Este año ha sido muy rudo con el tema de asistir a los torneos”.

Giménez se entrenó en Venezuela y tratará con mucho esfuerzo realizar una buena actuación para la nación.

Vale la pena destacar que la Fundación de Alejandra Benítez costea el pasaje, alojamiento y comida. “También me ha ayudado Mariana González que ha dado un aporte importante para estar en la competencia”.

Venezuela con nutrido grupo

Venezuela tendrá a otros esgrimistas en la justa Mundial en la que se espera una buena actuación. En florete masculino estarán el larense Víctor León y Johan Morade, mientras en sable lo hacen Alejandra Benítez, Milagro Pastrán, Shia Rodríguez, Patricia Contreras y Eliécer Romero.

En espada estará el campeón olímpico de Londres 2012, Rubén Limardo, junto a Jesús y Francisco Limardo, Gabriel Lugo, María Martínez, Eliana Lugo y Patricia Piovezan. En la primera fecha estará en disputa el florete femenino, espada y sable masculino individual con los poules. La justa terminará el 26 de julio.