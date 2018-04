La buena salida de Pérez y el record de Beltré marcaron el triunfo de los Rangers

Adrián Beltré es ya el pelotero nacido en Latinoamérica que más hits ha conectado en las mayores. Martín Pérez no es todavía la mejor versión de sí mismo, pero considera que no será tan difícil mejorar.

Beltré conectó un sencillo y un doble, Pérez brindó una salida alentadora y los Rangers de Texas doblegaron el jueves 6-3 a los Atléticos de Oakland.

Con su par de imparables, Beltré llegó a 3.055 imparables, rompiendo el empate que tenía con el panameño Rod Carew, a quien había alcanzado recién el miércoles.

El doblete del dominicano llegó ante el abridor Daniel Mengden (0-2) en el segundo inning, cuando Beltré terminó anotando. El toletero de 38 años pegó su sencillo en el octavo capítulo.

Ahora, está empatado con Rickey Henderson, en el 24to puesto de la lista de más hits en la historia.

“Desde luego me siento humilde ante esto”, dijo Beltré. “Es difícil creer que he alcanzado a esta gente. Es porque he jugado durante mucho tiempo y he tenido la fortuna suficiente de permanecer en el terreno”.

Pérez (1-0) lanzó hasta el sexto capítulo de lo que fue su primera apertura de la temporada. Abandonó la lista de los lesionados justo antes del encuentro y permitió tres carreras, así como 10 imparables, en una faena de cinco entradas y un tercio.

El zurdo se rompió un tendón del codo derecho en diciembre, durante un incidente con un toro dentro de su finca en Venezuela. Durante el encuentro, lanzó con corredores en las bases en cada inning, pero salió de los problemas al obligar a que varios rivales pegaran roletazos.

“No tuve mis mejores pitcheos, pero al fin pude competir”, relató. “Me divertí ahí. Es chévere volver de una cirugía y ayudar a que tu equipo gane. Ellos conectaron duro la pelota tres veces. Creo que hice un buen trabajo”.

Shin-Soo Choo disparó jonrón por segundo día consecutivo, mientras que el dominicano Nomar Mazara conectó un par de inatrapables para que los Rangers dividieran honores en la serie de cuatro juegos.

Por los Rangers, los venezolanos Elvis Andrus de 4-1, Rougned Odor de 4-1 con una anotada y una impulsada. Los dominicanos Beltré de 3-2 con una anotada, Mazara de 4-2 con una anotada. El puertorriqueño Juan Centeno de 4-2 con una anotada